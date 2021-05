Arriva il no unanime in Consiglio contro l'eolico a Campomarino e Portocannone

BASSO MOLISE. Le amministrazioni comunali di Campomarino e Portocannone dicono no ufficialmente, formalmente, al progetto di insediamento del parco eolico al confine tra i due territori. Ieri pomeriggio le sedute di Consiglio comunale che all’unanimità dei presenti che hanno sancito il diniego avverso la procedura che andrà lunedì prossimo in Conferenze dei Servizi in ambito regionale.

Mandato espresso ai rispettivi sindaci di ribadire la contrarietà dell’ente, che rappresenta anche gran parte del territorio. Partiamo proprio con Portocannone, dove viene sottolineato l’evidente interesse che questo Comune ha verso uno sviluppo sostenibile, quale forma di sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente senza alcun preconcetto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a patto che siano essi stessi compatibili con altri aspetti dell’economia di questa parte del territorio molisano collocato alla destra della foce del Biferno, che resta a vocazione agricola e turistica. «L’interesse precipuo di questo Amministrazione che ritiene di valorizzare la vocazione agricola del territorio del Basso Molise alla destra della foce del Biferno, avallato dal fatto che l’area è particolarmente caratterizzata da vigneti di eccellenza per la produzione di vini Doc e Igt e dalla presenza di vasta area di uliveti per la produzione di oli contrassegnati con il marchio Dop. La realizzazione dell’impianto eolico denominato “Campomarino”, unitamente a quelli già esistenti nei territori di San Martino in Pensilis e Ururi comprometterebbe in modo irreversibile l’economia agricola e turistica del territorio dei comuni di Campomarino e Portocannone e con riflessi da non trascurare per i comuni limitrofi – riferisce il sindaco Giuseppe Caporicci nel testo adottato - che allo stesso tempo è assolutamente prioritario tutelare i beni culturali identitari di questa Comunità per i riflessi negativi sulla tradizione della “Carrese”, che tra l’altro, si svolge anche nei Comuni di San Martino in Pensilis e Ururi; che perseguire uno sviluppo sostenibile compatibile con la salvaguardia dell’ambiente ha necessariamente riflessi positivi sulla salute pubblica e la qualità della vita».

A Campomarino si evidenzia come l’indirizzo politico dell’Amministrazione valorizza e favorisce le energie rinnovabili e i progetti di produzione energetica a basso impatto ambientale, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio; con specifico riferimento al progetto in questione si rileva che il territorio interessato dall’ipotesi di insediamento risulta contraddistinto da una serie di vincoli di carattere ambientale e paesaggistico culturale; in particolare: l’area interessata dall’impianto è tutelata dal Pano paesistico Regione Molise PTPAAV Area Vasta n. 1; l’area in questione, com’è noto, conserva un particolare pregio ambientale, sia per le concrete prospettive di sviluppo agroindustriale, in particolare nel settore cerealicolo e vitivinicolo, tenuto conto delle realtà ivi presenti che rappresentano una importante ossatura dell’economia locale, anche in termini occupazionali, sia per i progetti di sviluppo turistico ricettivo; preso atto: della nota della Coldiretti Molise acquisita in data 29.04.2021 prot. 7701; della nota del Consorzio Vini Dop e Igp del Molise acquisita in data 10.05.2021 prot.8265; della nota del Consorzio Vini Dop e Igp del Molise acquisita in data 19.05.2021 prot.n.8858; della nota della Tenimenti Grieco srl acquisita in data 20.05.2021 prot.888 effettuando una valutazione in concreto, dunque, l’insediamento in questione determinerebbe un impatto territoriale e ambientale eccessivo, compromettendo irreversibilmente il paesaggio, l’habitat naturalistico, lo sviluppo agricolo, in particolare vitivinicolo, e le potenzialità turistico-ricettive della zona; delibera la contrarietà dell’Ente al progetto di cui in premessa; di dare mandato al Sindaco di esprimere, in ogni sede, inclusa la conferenza dei servizi simultanea in modalità telematica ai sensi dell’art. 14 ter) comma 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevista per il giorno lunedì 31 maggio 2021 alle ore 11:00 la contrarietà dell’Ente, per le anzidette ragioni, al progetto de quo, con ogni più ampio mandato di integrare le ragioni della suddetta contrarietà con le eventuali ulteriori osservazioni di carattere tecnico che dovessero medio tempore pervenire da parte degli uffici comunali preposti; di formulare agli Enti preposti e alla ditta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-quater l. n. 241/1990 (cd. dissenso costruttivo), l’indicazione di procedere ad individuare aree territoriali non gravate da vincoli, nonché inidonee alla implementazione delle colture, in particolare cerealicole e vitivinicole, nonché insuscettibili di pregiudicare il potenziale turistico ricettivo della zona; di comunicare la presente al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio regionale, facendo voti alla Regione affinché adotti tempestivamente, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2002 e del D.M. 10 settembre 2010 – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, idoneo atto di programmazione e/o pianificazione concernente criteri per l’ubicazione e realizzazione dei predetti impianti, escludendo tassativamente, in conformità al punto 1.2 del D.M. citato, le aree interessate da vincoli culturali, paesaggistici e/o ambientali, posti a presidio di fondamentali ed imprescindibili valori pubblici tutelati da norme di rango costituzionale, sovraordinati rispetto a quelli inerenti la libera intrapresa economica privata, al fine specifico di preservare le aree a vocazione agricola e turistico-ricettiva da insediamenti suscettibili di determinare un abnorme consumo di suolo irreversibile». Posizione espressa all’unanimità, con l’integrazione di un emendamento a firma di Barbara Saracino, dell’opposizione pentastellata.