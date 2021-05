Tirrenia mette in vendita l'Isola di Capraia, si punta a incassare 1,9 milioni di euro

TERMOLI. Due giorni fa abbiamo dato notizia dell'istanza con cui la Tirrenia ha chiesto al tribunale di Milano il concordato in continuità, presentanto un piano di cessione degli asset, attraverso cui soddisfare almeno una parte dei creditori ed evitare che la procedura concorsuale finisse col fallimento.

Sappiamo che la tratta di collegamento Termoli-Isole Tremiti è in pieno bando di gara e che la Tirrenia (compagnia Cin) provvederà alla continuità marittima al massimo entro fine giugno, secondo quanto disposto dall'ultimo intervento del Governo nel decreto Venezia.

Tra le imbarcazioni in vendita, cinque in tutto, c'è proprio la gloriosa Isola di Capraia, la motonave utilizzata da tanti anni sulla rotta adriatica diomedea.

A darne notizia il portale specializzato Shipping Italy.

«Alla base della proposta c’è un piano industriale che “prevede la vendita di talune navi considerate non più strategiche dal management e, segnatamente, delle motonavi Isola di Capraia, Beniamino Carnevale, Bithia, Janas e Athara», viene riferito.

«Nella domanda di concordato, al paragrafo dedicato alle ‘immobilizzazioni materiali’, si legge che la flotta al 30 giugno 2020 valeva 370,4 milioni di euro anche se la perizia redatta dal prof. Bini (datata maggio 2020) stima entrate totali per quasi 250 milioni di euro nell’ipotesi di una liquidazione ordinata degli asset navali», specifica Shipping Italy, che a firma di Nicola Capuzzo pone in rilievo come «Per il traghetto veloce Isola di Capraia si prevede la vendita per 1,9 milioni nel corso del 2022».