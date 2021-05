GUGLIONESI. Il weekend è alle porte e, come sempre, purtroppo i giovani sono fuori controllo. La pandemia non ha insegnato niente, ne dovevamo uscire migliori, la natura si stava “reimpossessando” dei suoi spazi ma non aveva tenuto conto dei fine settimana. Dei giovani che non hanno più regole.

Secondo il comune di Guglionesi, nella persona dell’assessore Aristotile con delega proprio al decoro urbano, “è ingiusto vedere persone poco educate che deturpano il nostro paese. Bisogna rispettare gli spazi, bisogna rispettare l’ambiente”. Non solo, la mal o ineducazione al bello e al rispetto, fanno sì che, giovani e meno giovani, lascino bottiglie di vetro in mezzo alle aiuole, facciano casino davanti casa delle persone e, purtroppo, lascino qualche ricordino davanti i loro portoni. Le stradine del centro storico diventano un bagno pubblico a cielo aperto. Questo non è davvero tollerabile. Immaginate d’estate come si debba sentire una famiglia che, non appena apre gli occhi, sente questo odore nauseabondo sotto la propria finestra?

“La stagione è alle porte. Ci rendiamo conto che così facendo non siamo visti come un paese accogliente? Giochiamo un ruolo importante per il turismo, data la vicinanza alla costa. Cerchiamo di trattare il nostro paese in modo diverso. Facciamo in modo che chi venga possa dire quant’è bella e pulita Guglionesi”

Non deturpate, rispettate ciò che vi circonda, “ci facciamo promotori a richiamare i vandali di turno che rendono la nostra comunità poco educata. Rafforzeremo il controllo della video sorveglianza e puniremo questi atteggiamenti. I cittadini non devono e non possono più sopportare questi atteggiamenti incivili. Dimostriamo non solo a chi deciderà di soggiornare a Guglionesi ma anche a noi stessi che sappiamo essere ospitali, educati e civili”.

Se dovessimo vedere, pero, il rovescio della medaglia, potremmo fare un bilancio di quello che succede in questi famigerati weekend.

Abbiamo ascoltato le testimonianze di chi il fine settimana lo vive all’aria aperta, nei bar, seduti a un tavolino a bere un drink.

Ciò non toglie che la maleducazione esiste e tanti di proposito sporcano ma ascoltando alcune voci, possiamo affermare che “a Guglionesi mancano i bagni pubblici. Ok, forse non tutti li useranno, però noi potremmo usufruirne quando nei bar il bagno risulta guasto. Non siamo tutti uguali, c’è gente che rispetta e gente al quale non interessa niente. Mancano cestini o bidoni. Perché nel momento in cui i gestori chiudono il bar, e noi portiamo fuori i bicchieri di plastica, anche volendoli buttare negli appositi contenitori, il più delle volte sono pieni. E se per caso vuoi poggiarli di fianco ai bidoni, a terra, il giorno dopo ti ritrovi su Facebook. Denunciati pubblicamente perché siamo incivili e alcolizzati. 30 persone 20 bottiglie, fate un po’ voi”.

Accogliamo entrambe le richieste. Capiamo le esigenze di tutte. Cerchiamo di tutelare i nostri paesi, di coltivare la cultura del bello.

Se ci venissimo incontro tutti, tutto sarebbe diverso e forse migliore.