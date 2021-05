TERMOLI. Rivoluzione social nell'opposizione dem a Termoli. Tematiche e problematiche approcciate ora direttamente con video diffusi per garantire una velocità di pensiero maggiore.

Battesimo del fuoco, ma senza roghi di sterpaglie... ci permettiamo di scherzare, stamani, con la premiata ditta Manuela Vigilante-Oscar Scurti immersi nella fitta e sin troppo alta vegetazione che sta crescendo nelle periferie della città in questa primavera bizzarra.

«Insieme a Oscar Scurti - dopo varie segnalazioni arrivate dai cittadini abbiamo deciso di fare un giro per i quartieri. Abbiamo visto con i nostri occhi in che stato riversano le aree verdi. Se avete situazioni da segnalare non esitate e scrivetele nei commenti qui sotto o inviatemi un messaggio e verremo anche nei vostri quartieri. Date un occhiata al video che abbiamo girato», il messaggio dell'ex presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante.