LARINO. Solo relatrici oggi al convegno formativo organizzato dall'Ordine forense di Larino, in collaborazione con la relativa commissione pari opportunità. L'evento, dal titolo "L'era della realtà digitale - prospettive, discriminazioni e parità di genere" sarà online dalle 15.30 alle 18.30.

Importante la partecipazione del rinomato studio Cataldi. Moderatrice Micaela Bruno, delegata alla formazione, che si sta spendendo moltissimo nell'organizzazione dei seminari di aggiornamento.

I saluti sono di Roberto Cataldi, Gian Ettore Gassani, presidente degli avvocati matrimonialisti, il presidente nazionale Aiga Antonio De Angelis e il presidente del Consiglio dell'ordine di Larino, Oreste Campopiano. Relatrici donne, come dicevamo, Maria Masi, presidente facente funzione del Cnf, Elisabetta Rosi, consigliera in Cassazione e la vicepresidente del Coa frentano Gabriella Degnovivo. Infine, Paola Cantelmi, presidente delle Pari opportunità a Larino. si confronteranno le donne che vivono in prima persona il diritto nelle aule di giustizia e nelle associazioni forensi di riferimento.

L’evento ruota attorno a donne che vivono la professione con passione e responsabilità, spesso impegnate su più fronti, anche in ambito familiare. Il confronto delle relatrici, dunque, parte proprio con quegli uomini che, accanto a loro, lavorano per l’attuazione della giurisdizione, tra parità di genere e discriminazioni, virtuali e concrete, verosimilmente ancora attuali.

«Siamo orgogliosi della nostra attività formativa – ha riferito in presentazione l’avvocato Oreste Campopiano – sono tutte relatrici ai massimi livelli, istituzionali, nazionali e locali. Trattiamo di contenuti di alto profilo, temi e problemi della realtà digitale sull'avvocatura italiana e non solo

L’incontro sarà trasmesso anche sul web, con lo studio Cataldi. Una rilevanza che abbiamo conquistato a 360 gradi, che vede l’attività attenzionata da queste organizzazioni di livello assoluto. Il Coa di Larino punta moltissimo sulla formazione continua, per i colleghi del Foro e anche oltre i confini distrettuali molisani, un livello qualitativo che aumenta sempre di più, rendendo noi del Coa di Larino particolarmente fieri di offrire momenti di miglioramento dell'attività professionale dell'avvocatura non soltanto locale. Ringrazio coloro che oggi contribuiranno al successo dell'evento formativo».

Il programma degli interventi:

Interverrà sugli emendamenti al recovery fund a tutela ed implemento della intera macchina della giustizia, l’avvocato Maria Masi, presidente facente funzione del Cnf;

Consigliera della Suprema Corte di Cassazione, la dottoressa Elisabetta Rosi, vicepresidente del Gruppo Italiano dell’Associazione internazionale di diritto penale, interverrà sulla realtà virtuale nel penale sostanziale ed il conseguente pregiudizio tecnologico, con le sue ricadute nella giurisprudenza di legittimità.

L’avvocato Gabriella Degnovivo, vicepresidente Coa Larino, nonché componente della Commissione Integrata per le Pari Opportunità del Cnf, si confronterà con gli ospiti ed i colleghi sulle spinose questioni di deontologia, nella digitalizzazione del processo.

E a chiudere i lavori, la Presidente del Comitato per le Pari Opportunità presso il distretto di Larino, l’avvocato Paola Cantelmi, sulla immanenza delle discriminazioni di genere nell’era digitale.

A introdurre e moderare la Consigliera delegata alla formazione del molisano Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino, Micaela Bruno.