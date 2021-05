Vaccini e disagi, storie di attesa quotidiana

PETACCIATO. Vaccini e disguidi. Sì, perché non tutto fila liscio nella campagna di somministrazione delle dosi del preparato che mira a immunizzare contro l’infido Covid-19.

Il Molise resta in alto nel ranking della copertura vaccinale e di ieri è il dato di oltre 181mila dosi inoculate, ma ci sono situazioni singole e personali, soggettive, che lasciano alcuni moti di malcontento.

Come avvenuto a Petacciato, dove una cittadina 55enne, inserita nel novero dei soggetti fragili, poiché ipovedente dalla nascita, G. la sua iniziale del nome di battesimo, è stata chiamata a alcuni giorni fa nel capoluogo, per ricevere il richiamo della seconda dose del vaccino.

«Purtroppo mi comunicano il rinvio al 14 giugno, pare che la comunicazione sia arrivata all’associazione Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti). Io non sono stata avvisata forse perché non ho ancora pagato il bollettino per rinnovo tessera?

Forse ai dirigenti territoriali sfugge che il nostro Statuto prevede alla lettera e del terzo comma, articolo 2, «attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane».

Mi chiedo è questo l'esempio che diamo ai nostri ragazzi ma soprattutto rendiamo vani i sacrifici e le umiliazioni che hanno subito i nostri grandi fondatori per avere oggi tutti quei diritti che ci permettono di uscire dall'ombra e vivere come persone».

Stamani, inoltre, altra segnalazione: «Questa mattina dovevo fare la seconda dose di vaccino Moderna, ma quando mi sono recato al centro vaccinale UniMol di Campobasso ci è stato detto che non era disponibile, c’era gente che come me non è stata avvisata, costretti a prendere permessi a lavoro senza alcun risultato». Il messaggio ci perviene da un 46enne del capoluogo, chiamato a vaccinarsi poiché convivente di un soggetto fragile, ossia caregiver.