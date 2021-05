TERMOLI. Sul numero di Aprile della rivista dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali "Voci Dialettali" viene dedicato un angolo alla poesia dialettale di un noto esponente di questa branchia poetica culturale della nostra città, l'avvocato Angelo Marolla: già autore di alcuni libri di poesie in dialetto termolese, non ultimo il bellissimo "I Radechelle", la rivista in questione ha pubblicato la poesia dal titolo "Canzone du mare, du vind e de sole" (la Canzone del mare, del vento e di sole ndr).

Dopo la pubblicazione c'è stata anche una recensione da parte di un redattore della rivista. Si tratta di un altro riconoscimento per Angelo Marolla e per questa bella poesia che ci affascina e quasi quasi ci fa sentire leggendola proprio il profumo del nostro mare.

La recensione: "Con grande maestria, supportata dall'amore e dell’orgoglio di abitare nel suo lembo di paradiso terrestre , l’amore ci offre la possibilità di assaporare , seppur a distanza, le meraviglie naturali del luogo. I pensieri dedicati al mare, al vento, al sole e all’acqua si susseguono in un crescente ordine, calcolato nei minimi dettagli , per ingolosire il lettore e appagarlo con vivide immagini. In questa cornice, anche le parole diventano pennellate di colore o note musicali da inserire in uno spartito. Tant’è, che soddisfatto di quanto ha scritto per il suo paese, decide di chiudere cosi. Affacciate a u balecone, acchiane acchiane i je cante stà canzone ( Red Voci Dialettali )

Molise: " Canzone du mare, du vind e de sole" Angelo Marolla

Me tràsce 'nd' i cèrvèlle

stà 'ddore de màre , m'addècrièje

e m'arèmmive u còre.

Me scèngèlèjèje i capille, u virne, u vinde suse,

me fèllèjèje a fàcce, ma de notte , còme 'na màmme,

me nàzzeèchèje , dind' i vràcce .

M'abbrùce a pèlle e me fa strègne l'ucchiè stu sòle càlle,

che l'anèma gèlàte m'arèscalle. Me sende arènasce

abbasce a marine se me jètte 'nda quest'acqua cristalline.

A stù pajese mi , affacciate a u bàlecòne ,

acchiàne acchiàne i je cànte sta canzòne.

Canzone del mare del vento e del sole Angelo Marolla

Mi entra nel cervello /questo profumi del mare / mi fa godere /e mi rianima il cuore //

Mi scompiglia i capelli/ di giorno il vento del nord,/mi taglia a fette la faccia ;/ma la sera mi culla /come dentro le braccia//.Mi brucia la pelle / e mi fa stringere gli occhi /questo sole caldo /, ma mi scalda l'anima gelata //. E mi sento rinascere / in quest'acqua cristallina/se scendo giù al mare/di prima mattina.//A questo mio paese / affacciatoal balcone ./piano piano , /io (gli) canto una canzone.