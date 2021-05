Protocolli Covid, alla scuola primaria di via Stati Uniti Dad attivata in due classi

TERMOLI. Qualche nuovo contagio negli ultimi giorni a Termoli all'interno del bollettino Asrem e in via precauzionale, considerato il coinvolgimento di due alunne sorelle tra loro, all'istituto comprensivo Schweitzer, attivata la Dad in due classi: la 5^ C e la 1^ D.

Provvedimento di urgenza relativo alla classe 5^C e 1^ D della Scuola Primaria.

Sentito il sindaco del Comune di Termoli; valutata la necessità di garantire la massima sicurezza degli alunni e del personale; il dirigente scolastico Marina Crema ha disposto per motivi precauzionali, a partire da ieri, 26 Maggio 2021, e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata della classe in oggetto.