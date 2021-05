Dalla tavola alla beauty routine: le proprietà nascoste dell'ananas

TERMOLI. L'ananas è un frutto dalle molteplici proprietà, non esclusivamente nutrizionali e depurative, ma anche estetiche. Sono molti gli usi a cui si può sottoporre, anche per chi ama curare la propria pelle. Di seguito un approfondimento sulla composizione, sulle caratteristiche e sulle proprietà benefiche di questo frutto.

Proprietà nutrizionali ed estetiche dell'ananas

Tra le diverse varietà di frutta che favoriscono il benessere dell’organismo umano, l’ananas si posiziona tra i primi posti della classifica.

Consumare con regolarità l'ananas aiuta a mantenersi in forma, permette di recuperare energie, di depurarsi e rafforzare il sistema immunitario, nonché di drenare i liquidi in eccesso.

Si tratta di un frutto originario del Brasile, fresco e dal sapore dolce, che conta solo 50 calorie per 100 gr di frutto. Una soluzione ottimale, dunque, per chi ama tenersi in forma senza rinunciare al gusto. Per poter godere al massimo di tutte le proprietà benefiche dell'ananas, proprio come si suggerisce all’interno dell’articolo sull’ananas di Fratelli Orsero, è necessario consumare questo frutto quando è fresco e maturo al punto giusto.

Pochissimi sono gli zuccheri che compongono l’ananas, circa 13 gr; altrettanto minime sono le quantità di grassi e proteine. In compenso, l'ananas contiene molta vitamina C, vitamina B6, calcio, magnesio, rame e altrettante fibre. Per chi ha difficoltà digestive o per chi tenta di combattere la ritenzione idrica, l’ananas è una risorsa preziosa, in quanto stimola la digestione e ha un alto potere diuretico. L'alto contenuto di bromelina presente in questo frutto, inoltre, gli conferisce un potere anti-infiammatorio e gli dona la capacità di migliorare la circolazione sanguigna e rafforzare il cuore.

Come utilizzare la polpa dell’ananas per trattamenti cosmetici e cura della pelle

L'ananas non ha solo un alto potere nutritivo e benefico per l'organismo, ma è molto utile anche a livello cosmetico. La sua polpa viene impiegata per diversi trattamenti destinati al benessere della pelle.

Un impacco di polpa di ananas e argilla (3 cucchiai di argilla verde e 4 fette tritate di ananas) può essere utilizzato a scopo drenante, applicato su cosce e glutei, massaggiato delicatamente. Questo trattamento è davvero molto utile per ridurre la cellulite.

In alternativa, per curare le impurità della pelle, la polpa di questo frutto può essere utilizzata anche per la realizzazione di uno scrub viso o di una maschera fai da te. È necessario unire la polpa di 3 fette di ananas con un po’ di farina di riso, che ha un effetto emolliente, e un po’ di farina d’avena, conosciuta invece per il suo potere esfoliante. Lo scrub, una volta applicato su tutte le zone del viso, va lasciato agire per 3 minuti prima di risciacquare.

Se si intende utilizzare la buccia del frutto, invece, si può pensare alla creazione di una fragranza naturale utile a profumare tutti gli ambienti della propria casa. Basta far essiccare la buccia di questo frutto dall'aroma intenso e piacevole, mettendola al sole o su di una stufa.

Una volta essiccata, la buccia dell'ananas deve essere tagliata a cubetti o tritata ed infilata in appositi sacchetti di seta, che vi torneranno utili per profumare armadi e cassetti.

Altrimenti, se posizionata in piccole ciotoline, la buccia potrà diffondere il suo profumo intenso ed inebriante ovunque, dove più si desidera. L'ananas è un frutto davvero miracoloso e dalle mille risorse!