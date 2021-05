Muore una donna in Terapia intensiva, è la 490esima vittima della pandemia in Molise

CAMPOBASSO. Mentre il Molise è in attesa dell’ordinanza che la relegherà in zona bianca a partire da lunedì prossimo, in queste ore si ha notizia di un nuovo decesso covid in Regione.

E’ il 490esimo decesso da inizio pandemia. Si tratta di una donna che si trovava ricoverata presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e che, a causa delle complicanze del coronavirus, non è riuscita a superare la fase critica della malattia.

Nel bollettino odierno dell’Asrem non c’era notizia di questo decesso perché avvenuto dopo la diramazione dello stesso da parte dell’Azienda sanitaria.

Si tratta del secondo decesso in questa settimana nel reparto di Terapia intensiva dell’hub covid regionale che ora conta 3 pazienti ricoverati.