TERMOLI. Essere ricoverati per Covid nel giorno del suo compleanno, in condizioni già critiche, era lo scorso 15 febbraio, poi il trasferimento dall’ospedale Cardarelli di Campobasso a Grosseto, in Cross, con l’elicottero. Giorni, settimane, mesi che si sono rincorsi, fino a ieri mattina, quando ha riabbracciato non solo la sua famiglia, che da alcune settimane poteva incontrare a Termoli prima e Vasto dopo, ma anche gli amici e i vicini di casa.

Per lui, in via Brasile 73, vero e proprio comitato di accoglienza, con palloncini e striscione. Bentornato a Termoli al 68enne Giosuè Busico, con la famiglia, specie la figlia Angela e la moglie, che hanno ringraziato tutti coloro che l’hanno curato nei vari passaggi ospedalieri e l’Asrem per aver provveduto al rientro da Grosseto in Molise.

In questa situazione Termolionline ha cercato di essere vicina alla famiglia e di aiutarla, contando sulla disponibilità stessa dell'Asrem, perché dove c'è il cuore, la burocrazia arretra, per fortuna.