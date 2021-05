TERMOLI. Carenza di personale nella rete ospedaliera molisana, ritorno alla cura di patologie non Covid dopo 15 mesi di sorveglianza sanitaria per ovvi motivi allentata, a causa dell'emergenza epidemiologica e la prossima zona bianca da vivere sempre all'insegna delle precauzioni per evitare che lo sforzo notevole profuso nella campagna vaccinale vada a farsi benedire almeno in parte nei suoi effetti benevoli e propedeutici a una auspicata fine della pandemia.

Argomenti, questi, trattati nell'intervista col direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo, il dottor Giovanni Serafini, che ribadisce il messaggio già diffuso in precedenza riguardo le norme di comportamento e traccia la rotta per far sì che il Molise possa risolvere la drammatica carenza di personale.