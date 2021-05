CAMPOMARINO. Finita ancora prima di cominciarla la pax ambientale a Campomarino. «L'estate è alle porte e del piano rifiuti a Campomarino neanche l'ombra, si viaggia con improvvisazione e spreco incondizionato di soldi pubblici.

Le misure restrittive si sono allentate e i proprietari di case al mare hanno raggiunto la tanto amata costa, ma con l'amara sorpresa di trovare le ecoisole informatizzare in numero decisamente minore di quelle lasciate la scorsa estate e a distanze assurde.

Il lunghissimo lockdown avrebbe potuto essere un tempo utile per organizzare un piano di tutto punto e invece no!

L' affluenza dei tanti visitatori ha in breve tempo riempito le poche ecoisole rimaste, tanto da mostrare un paese, alla domenica pomeriggio, sommerso da rifiuti.

Come da capitolato, il piano estivo di raccolta dei rifiuti è partito il 15 maggio e per tale data si era in attesa di nuove ecoisole (nonostante quelle utilizzate gli scorsi anni fossero di ultima generazione), ma ad oggi non è pervenuto nulla.

L'assessore all'Ambiente (come ama ed esige essere chiamato) corre ai ripari...e così da ieri Campomarino Lido è caratterizzata da piccoli ecopunto posizionati nei punti meno opportuni, come quello installato in piazza Aldo Moro, a pochissimi metri dall'erogatore di acqua potabile e a pochi metri da attività che, con non pochi sacrifici visti i tempi, si accingono ad aprire per questa stagione estiva. La cosa si ripete anche in via Flli Cervi.

L’olfatto è un senso fondamentale nella comunicazione. Il profumo influenza le nostre emozioni e può modificare i comportamenti, recita un famoso aforisma, ma la verità è che piccoli immondezzai a cielo aperto hanno spinto Campomarino Lido nel degrado assoluto, dove i rifiuti vengono conferiti alla rinfusa contro ogni logica di tutela dell'ambiente e del riciclo, praticamente tutto indifferenziato ed è chiaro che non ci vorrà molto, prima di essere avvolti da odori nauseabondi e ratti che inevitabilmente verranno attratti, per non parlare delle ripercussioni gravi per il Turismo.

Non è la prima volta che si fanno scelte scellerate di questo genere...all'inizio dell'anno con una delibera di Consiglio questa amministrazione decide di installare una compostiera di comunità, addirittura approvandone un regolamento, in pieno centro abitato e alle spalle del Santuario della Madonna Grande, meta di pellegrinaggi millenari.

Ma solo dopo molteplici proteste e malumori dei residenti, il progetto della Compostiera è stato fortunatamente abbandonato. Intanto altro malumore si è sollevato tra i proprietari delle Case vacanza ma la domanda che più di frequente si ripete è: Come può questa amministrazione lasciare l'Assessore Saburro fare scelte così senza una logica e devastanti per il paese?

Ce lo chiediamo tutti».