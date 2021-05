Noleggio lungo termine senza anticipo Iva inclusa: la formula che sta spopolando

TERMOLI. Acquistare un’auto nuova? Sembra che questo non sia più un trend in voga negli ultimi anni, perché sempre più persone preferiscono optare per il noleggio della macchina e in particolare per quello a lungo termine, che si rivela effettivamente molto conveniente. A dirla proprio tutta, per non far mancare nulla ai clienti e riuscire ad assecondare al massimo le loro esigenze, molte concessionarie propongono oggi delle offerte sul noleggio auto ancora più interessanti. Parliamo di quelle che prevedono la possibilità di evitare qualsiasi anticipo o maxi rata iniziale e iniziare sin da subito a pagare esclusivamente il canone mensile. Scopriamo meglio come funziona questa formula e quali sono le offerte sul noleggio a lungo termine più vantaggiose.

Noleggio lungo termine: come funziona?

Prendere un’auto a noleggio a lungo termine è un trend sempre più diffuso, perché consente di ottenere numerosi vantaggi, risparmiare e non doversi preoccupare proprio di nulla. Questa formula permette di avere a propria disposizione il veicolo che si desidera per un periodo di tempo variabile, che solitamente va dai 3 ai 4 anni ma può variare a seconda dell’offerta. Il grande vantaggio è che si sa in anticipo quello che si andrà a spendere per la propria auto, perché sono previsti dei pacchetti che includono tutti i costi: quello effettivo del noleggio, l’assicurazione, la manutenzione e così via.

Durante il periodo di affitto della macchina a lungo termine non ci si deve quindi preoccupare di nulla se non di guidare ed effettuare il rifornimento. A tutto il resto pensa direttamente la concessionaria. Una volta che scade il contratto di noleggio, le migliori concessionarie offrono la possibilità di scegliere se acquistare il veicolo, continuare a guidarlo pagando un canone agevolato oppure semplicemente restituirlo.

Questa formula è simile al classico leasing auto, con la differenza che è accessibile anche per i privati e che non esistono vincoli contrattuali specifici che obbligano, ad esempio, all’acquisto del veicolo una volta terminato il periodo di noleggio.

Offerte noleggio lungo termine: le migliori sono quelle senza anticipo

Per quanto riguarda le offerte noleggio lungo termine, le formule che al giorno d’oggi sono particolarmente apprezzate dai clienti sono quelle che prevedono la possibilità di pagare esclusivamente il canone mensile previsto dal contratto, senza anticipo ed IVA inclusa. Molti privati scelgono proprio queste offerte perché non dispongono di liquidità e preferiscono evitare di richiedere un finanziamento in banca, pagandone i relativi interessi.

Le formule di noleggio a lungo termine senza anticipo IVA inclusa sono proposte solo dalle migliori concessionarie e riguardano anche i veicoli elettrici o ibridi di ultima generazione. Rappresentano dunque una grande opportunità, perché consentono di sperimentare la guida su un’auto moderna senza dover sostenere delle spese iniziali ingenti.

Sempre per quanto riguarda le offerte, alcune concessionarie offrono anche dei pacchetti all inclusive che oltre ad includere l’assicurazione e la manutenzione ordinaria (sempre presenti nel noleggio a lungo termine dell’auto) aggiungono ulteriori vantaggi per non avere proprio nessun pensiero ed essere liberi di guidare il proprio veicolo senza doversi preoccupare assolutamente di nulla.