Dalle prospettive alle dimissioni, l'ospedale San Timoteo punto e a capo

TERMOLI. Può capitare di intervistare, appena poche ore fa, un direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo, come avvenuto ieri col dottor Gianni Serafini, proiettando lo sguardo al futuro, nella lotta alla pandemia e non solo, ma senza che venisse in qualche modo accennato a dimissioni già formalizzate, con decorrenza 31 maggio.

Un incarico ponte, quello assunto a marzo, in attesa che i bandi per i ruoli apicali organizzativi nei presidi ospedalieri, ribaditi nella loro necessità dall’ispezione ministeriale di gennaio, che così terminerebbe in modo brusco, al culmine di una dialettica interna che avrebbe visto anche una relazione organica da parte dei vari primari, affinché venisse messa a fuoco la riorganizzazione e per quanto possibile l’adeguamento dei mezzi e del personale al nosocomio di viale San Francesco.

Lo sconcerto, in questa fase, ci avvince, poiché sembra che la sanità non sia in grado di uscire dal cul di sac di una diatriba campobassanocentrica, così possiamo immaginarla. Vedremo cosa accadrà in seguito, per ora incassiamo la nota di solidarietà del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice: «A titolo personale e come presidente del Comitato San Timoteo, esprimo la totale condivisione delle amare motivazioni che hanno indotto il dottore Gianni Serafino, indiscusso e apprezzato professionista, a rimettere le dimissioni di Direttore Sanitario dell'ospedale San Timoteo, e piena solidarietà. Il Comitato presto chiederà un incontro urgente al presidente della regione, nonché assessore alla Sanità Donato Toma, alla Commissaria Flora Degrassi, al Direttore Generale dell'Asrem Florenzano, per rappresentare e affrontare le annose criticità, ulteriormente aggravate dalla pandemia, presenti, e più volte evidenziate in passato, che gravano sul San Timoteo, unico presidio ospedaliero per l'intero territorio del basso Molise a servizio di una popolazione di oltre 120 mila abitanti e che nella bella stagione supera 200 mila presenza di persone per l'arrivo di turisti e vacanzieri».