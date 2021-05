Interruzione acqua, Dem contro sindaco: «Chieda motivazioni e tempi di ripristino»

TERMOLI. La notizia diffusa in anteprima su TermoliOnLine circa l’interruzione dell’erogazione dell’acqua a Termoli, oltre a provocare un vespaio di commenti dagli utenti, ignari di quanto stia accadendo, ha riacceso il dibattito politico. A parlare, in una recente nota stampa, è il Circolo Dem di Termoli che chiede all’amministrazione di adoperarsi per comprendere i motivi di tale decisione di Molise Acque e i tempi di riattivazione del flusso.

«Veniamo a conoscenza tramite la stampa locale dell’interruzione dell’erogazione di acqua potabile in città.

Sui canali ufficiali del Comune non c’è traccia di un avviso.

Non è dato sapere quali siano le motivazioni dell’interruzione. La comunicazione rilasciata agli organi di stampa è la seguente: “l’Acea, azienda che gestisce l’acqua pubblica a Termoli, ha reso noto che l’Ente regionale Molise Acque ha interrotto per imprecisati motivi l’adduzione dell’acqua alla città. Si consiglia ai cittadini di fare delle provviste d’acqua.”

“Imprecisati motivi” non è una spiegazione valida. Vogliamo che l’amministrazione richieda con risoluzione all’ente quali siano le motivazioni dell’interruzione e i tempi di ripristino. Non si può lasciare una popolazione senz’acqua chiedendo di farne scorta! Non sono le previsioni meteo: “previsto temporale, uscire con l’ombrello”».