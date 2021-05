«Non siamo contrari alle fonti rinnovabili, ma diciamo no ai progetti troppo impattanti»

PORTOCANNONE. Si riunisce domani la Conferenza dei Servizi per decidere sul parco eolico tra Campomarino e Portocannone, a riguardo, dopo il voto maturato in assise civica, interviene il sindaco, Giuseppe Caporicci. «Il Consiglio comunale di Portocannone ha deliberato all’unanimità dei presenti la proposta avanzata dal sindaco la proposta di dichiararsi contrari in sede di Conferenza dei servizi (in programma domani, ndr) alla realizzazione del parco eolico con 5 mega torri da 200 metri al confine del territorio di Portocannone.

Il Consiglio comunale ha anche recepito e fatto proprie le preoccupazioni suscitate nella popolazione locale, relativamente a installazioni di questa tipologia, assolutamente impattante sul territorio, adducendo tutta una serie di motivazioni di carattere tecnico, per carente istruttoria, non solo, ma anche per elementi di natura economica e sociale, che graverebbero tutte sulla cittadinanza di Portocannone – ricapitola il primo cittadino Giuseppe Caporicci – ma questo non vuol dire assolutamente che la nostra amministrazione comunale sia contraria alle fonti rinnovabili, come dimostra l’esistenza di un campo fotovoltaico da un megawatt, così come pannelli fotovoltaici sono stati installati sugli edifici comunali, scuole e depuratore compresi, tecnologia diffusa in modo significativo anche sulle abitazioni private.

Per cui possiamo affermare che non c’è alcuna forma di ostracismo sulle produzioni energetiche sostenibili, poiché il fotovoltaico ha un impatto paesaggistico infinitamente più basso rispetto all’eolico e a questo tipo di installazioni che il progetto a cui abbiamo detto no prevede».