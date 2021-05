Qual è la Termoli che vogliamo?

TERMOLI. A chi spetta immaginare e realizzare una Grande Termoli?

Per quest’ultima domanda, a molti lettori di questa rubrica (che hanno raggiunto, bontà loro, 7000 visualizzazioni due domeniche fa relativamente al tema “E poi diciamo che Termoli ha la vocazione del turismo”).

la prima risposta che viene in mente, a mio avviso, è l’Amministrazione Comunale. Cioè dicono “spetta al gruppo che governa Termoli di farla crescere e farla diventare importante”

Suddetta opinione è legittima ed anche logica. Ma in realtà non sta scritto da nessuna parte chi debba tracciare la strada del futuro di un cittadina. E poi necessita una precisazione cosa vuol dire una grande Termoli?

Non c’è una risposta unica, e comunque bisognerebbe definire un tempo entro il quale la immaginiamo grande. E quindi completiamo la domanda posta nel titolo quale è la Termoli che vogliamo nel 2030-2040?

Qui di seguito riporto alcuni temi che opportunamente approfonditi permettono di fare scelte importanti che renderebbero Termoli una cittadina nota a livello nazionale ed internazionale.

TIPI DI TURISMO PERSEGUIBILI CON SUCCESSO

Un elenco lungo, ma non esaustivo , relativo a vari tipi di turismo: religioso, enogastronomico, turismo in bici (cicloturismo), turismo congressuale, turismo da diporto, agriturismo, turismo di ritorno (molisani nel mondo che vogliono visitare la loro terra d’origine). porterebbe alla riflessione ed a concentrarsi su quei turismi che più possono essere produttivi per Termoli.

IL FUTURO DEL PORTO

Scontato che il porto rappresenta una risorsa per una cittadina di mare, quello di Termoli va potenziato in funzione di scelte precise. Quella di essere un porto turistico dovrebbe vedere solo come punto di partenza l’imbarco e lo sbarco di persone per le isole Tremiti mentre l’attività di turismo da diporto dovrebbe volare alto ed attirare turisti nazionali ed internazionali (argomento che tratterò nella prossima domenica).

IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE

Ospedale: una grande Termoli non può non avere un grande ospedale di qualità. Ma forse finora la politica termolese e molisana hanno remato contro.

Università: é un’istituzione che dà prestigio ed indotto economico

Alberghi: “prima l’uovo o la gallina”? E’ evidente che alberghi di lusso non possono che nascere in parallelo allo sviluppo turistico di qualità.

IDEE DI CARATTERE INTERNAZIONALE

Iniziative promozionali di carattere internazionale spot o meglio se ripetitive, annuali o biennali,sono fondamentali nell’ambito di un piano di comunicazione.

Ne è un esempio la proposta di un festival internazionale dei fuochi d’artificio a Termoli.

PIANO DI COMUNICAZIONE

Finora siamo stati fortunati. Grazie alla denigrazione di alcuni presentatori/ comici quali Panariello, Paolo Bonolis, il duo foggiano Pio & Amedeo, (che compra casa a Termoli e parla male del Molise) si è avuta un’ondata di contrapposizione capitanata da Selvaggia Lucarelli ed altre testimonial più o meno importanti, a cui si sono accompagnate varie riviste e giornali nazionali ed internazionali.

Ma non si può essere sempre fortunati e contare su appoggi spontanei esterni.

E pertanto nel 2020 il Molise realizza come iniziativa promozionale quella di ospitare quattro giornaliste per far conoscere direttamente Termoli e tutto il Molise. Non è stata una cattiva idea, ma il fatto che quest’anno (in questi giorni) i potenziali diffusori dell’immagine del Molise siano diventati 15 non lascia pensare che abbia procurato un forte mal di testa al creatore di suddetta pensata. Il quale nella spirale di autocompiacimento l’anno prossimo ne inviterà 30. Forse è meglio bloccarlo.

In ogni caso, quanto sopra potrebbe essere adeguato alla pochezza di risultati in crescita del 2 %, 5 %, anche 10% che fanno parte di una soddisfazione ragionieristica e di piccolo cabotaggio.

Ma per una grande Termoli ed un turismo che raddoppi quello attuale nei prossimi 10 /20 anni non sono sufficienti piccole iniziative promozionali, ma occorre una strategia in cui le idee di sviluppo di Termoli vengano accompagnate da un vero Piano di comunicazione nazionale.

Conclusione.

Tornando alla domanda a chi spetta concepire e realizzare una grande Termoli, non credo che suddetto compito possa essere svolto da un’amministrazione comunale. Ma quest’ultima invece potrebbe far nascere un gruppo misto tra singoli cittadini, rappresentanti di varie associazioni ed alcuni esponenti della Municipalità.

Il gruppo nato ad hoc potrebbe chiamarsi “Per una grande Termoli” e la sua mission è nel nome (nomen nominis)

E lo spirito del gruppo è ovviamente dato dalla sintesi tra amore per Termoli, orgoglio di essere termolesi e consapevolezza che Termoli è strutturalmente bella.

Luigi De Gregorio