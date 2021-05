TERMOLI. L’istituto comprensivo Difesa Grande alla ribalta regionale. Ha ospitato venerdì scorso l’evento sugli “Ambasciatori del Molise nel Mondo”, tutti quei molisani che si sono contraddistinti, come eroi, nel contrasto quotidiano e laborioso diretto alla diffusione del Covid-19 e nella difesa, salvaguardia e soccorso della popolazione malata e più fragile della nostra regione.

La presidenza è della ferma convinzione che le Istituzioni e la scuola svolgono anche il ruolo di far capire il mondo e ciò che accade alle nostre bambine e bambini e come progressivamente parte, affrontando le sfide e vivendo i cambiamenti.

Al riguardo, la presidenza del Consiglio regionale ha promosso il Concorso Premio 2020 a tema “Il Mio eroe sei tu”. Le classi quarte del plesso di Difesa Grande con entusiasmo hanno aderito al concorso, che perfettamente si inquadra nel percorso di Educazione Civica affrontato durante l'anno. I bambini e le bambine hanno realizzato disegni, poesie e testi dedicati agli eroi di questa pandemia, facendone risaltare le virtù morali, la grande professionalità e sottolineando l'importanza del lavoro generoso, spinto fino al sacrificio, di medici, infermieri e personale sanitario.

Il presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone ha premiato per il loro impegno e volontà messa in campo nel triste periodo della Pandemia in prima linea per difendere i cittadini, e come il dottor Giovanni Serafini che ha anche subito l'irruenza del virus stesso per fortuna combattendo da indomito guerriero lo ha battuto. Come anche il Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, comandante del Porto di Termoli, ma un onorificenza ai due giovani titolari del locale pizzeria Diez in piazza Duomo, che hanno avuto la grande lucida follia ma positiva degli autentici segnali di vita e speranza, di aprire il locale quando purtroppo altri stavano invece decidendo di chiudere, loro dovevano aprire a marzo 2020 e hanno invece aperto al pubblico a luglio 2020 Moreno Mancinone e Massimo Ricci.

Onorificenza anche al sindaco di Termoli Francesco Roberti, che pur avendo dovuto prendere decisioni impopolari in alcuni casi in situazioni davvero precarie. Poi premiato l’istituto comprensivo Difesa Grande, con la scuola primaria che ha vinto un assegno di 500 euro da spendere per la didattica. Una bella mattinata disturbata solo da un forte vento, dopo Difesa Grande, il tutto si è spostato alla scuola Oddo Bernacchia, seconda scuola premiata di Termoli.