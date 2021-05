Ingegnere di caratura mondiale, a un anno dalla scomparsa il ricordo di Vincenzo Caruso

TERMOLI. Lo scorso anno, a nemmeno 53 anni, il destino strappava agli affetti il giovane e geniale ingegnere Vincenzo Caruso.

Decesso improvviso, avvenuto a Stoccolma, dove lavorava e viveva.

A ricordarlo è Stefano Leone.

«Vincenzo, solo un anno fa, un destino misterioso, portavoce di dolore profondissimo, lucido e infuocato e tuttavia gravido di speranza. Anche il tempo è sospeso, inciampa, sembra non capire. Vuol continuare a raccontare una vita che non può finire, incastonata come un gioiello, nell'inarrestabile Memoria delle Storie più importanti. La sua morte improvvisa diviene subito commozione, incredulità, legame, incessante confronto con l'insegnamento all'Educazione umana, sentimentale e lavorativa, cui Enzo ci aveva abituati.

Il tema del talento, inteso come innata dote superiore, affiora sin da subito nel percorso esistenziale di Enzo. Egli ogni impegno e passione ai massimi livelli conferendo senso e significato altissimo. Dalle scuole elementari fino alla laurea col massimo dei voti, dallo sport alla musica, il risultato è sempre al top, per sensibilità, intelligenza, capacità pratica. Così come la sua costante nel non lasciare indietro nessuno per ritrovare il passare e presente il futuro sempre in anticipo. Indissolubile il legame con papà Luigi e la mamma Maria Lilla, coi fratelli Carolina, Sandro, Fausto, con la moglie Annalisa e i figli Margherita e Fabio.

Ma é nel campo professionale, dopo una brillantissima e apprezzatissima carriera in Ericsson, che la figura dell'ingegner Caruso assume una dimensione mondiale. In particolar modo per aver contribuito in maniera determinante alla trasformazione del sistema di telecomunicazione mondiale attraverso il sviluppo della tecnologia 5 G.

È per una migliore conoscenza della figura dell' ingegnere Vincenzo Caruso che di seguito vi invitò a leggere la testimonianza di due suoi colleghi che mirabilmente indicano la volontà di un Premio Internazionale alla sua memoria, affinché anche le future generazioni abbiano sempre a mente esempi da cui partire e ripartire.

Motivazione del premio:

Per essere stato il leader del progetto Ericsson, nello sviluppo della tecnologia 5G, coordinando tutti le componenti HW e SW, la produzione, i test e l’installazione che ha sviluppato il primo pilota mondiale in Sud Corea. A seguito di questa attività gli è stato riconosciuto il titolo di “Principal Developer” (massimo titolo riconosciuto in USA, nell’ambito tecnico) per l’integrazione delle reti Radio.

Targa: Per il fattivo contributo nella trasformazione del sistema di telecomunicazione mondiale attraverso lo sviluppo della tecnologia 5G.

Testimonianza 1 – Ing. Gianfranco Lombardi (Manager R&D Ericsson / Stoccolma)

Per usare una frase un po’ ad effetto, potrei tranquillamente sostenere che Enzo ha contribuito a portare la tecnologia di telecomunicazioni 5G nel mondo.

La prima radio 5G sviluppata da Ericsson, andata live nel mondo in Sud Corea (ti posso cercare l’articolo da qualche parte lo dovrei avere), è stato uno dei piú grandi successi portati avanti in prima persona dal nostro Amico negli ultimi anni, in qualità di principale responsabile di “mettere insieme” tutti le componenti HW e SW, la produzione, i test, l’installazione e il support clienti. Non a caso si é guadagnato il titolo di “principal developer” per l’integrazione delle reti Radio. Il titolo di “principal” in USA rappresenta il grado piú alto che una persona puó raggiungere in carriera tecnica.

Enzo era appassionato di provare sempre nuovi modi lavorare, coinvolgere le persone, farle esprimerle al meglio delle loro potenzialità, del lavoro di team e di come nulla fosse impossibile. Quest’ultima probabilmente è quello che lo descrive meglio su come affrontava ogni questione e su come riusciva con la sua passione ed energia a coinvolgere tutti e fargli credere lo stesso, fino a fargli risolvere veramente ogni sfida. In questo progetto per la Radio 5G, aveva convertito uno spazio in laboratorio in area per il suo famoso meeting di “integrazione”, pieno di lavagne, schemi, disegni, piani di lavoro e di consegna…dove ogni giorno si riunivano componenti da tutti i team di Kista (il campus a Stoccolma dove lavora Ericsson) e si collegavano da tutto il mondo. Avevamo creato un lavagna virtuale per poter far partecipare tutti. Il meeting di integrazione è stato un evento, che ha aumentato in maniera incredibile la collaborazione e le velocitá di risoluzione dei mille problemi che in ogni progetto all’avanguardia come il nostro avevano. Quando dico evento non sto scherzando…è stato cosí famoso che il nostro CEO ha partecipato a uno di questi meeting (In allegato la foto con Enzo e il CEO).

Dopo questo progetto ha continuato a lavorare sulla generazioni successiva cercando di imparare e migliorare da questa esperienza. Il risultato è dopo mesi di lavoro è stato quello che definiamo “blueprint”, un modello su come lavorare quando si sviluppa una nuova Radio avanzata. Il blueprint è stato usato sul progetto successivo, dimezzando all’incirca il tempo necessario a sviluppare il nuovo prodotto grazie a un maggiore efficienza di “flusso” nel progetto (uno dei pallini di Enzo). Questo Blueprint è attualmente utilizzato in tutti i progetti simile, è stato approvato come modo di lavoro della nostra develpment unit e riconosciuto per lo straordinario contributo in un “all employee meeting” della DU (Develpment Unit) a Giugno (quando parlo di DU parlo di 12000-15000 persone che lavorano in ricerca e sviluppo).

Testimonianza 2 – Ing. Giuseppe De Simone (Certified Agile Coach CEC/CTC)

Perché Enzo dovrebbe ricevere questo premio?

Basterebbe la testimonianza di tutti quelli che lo hanno conosciuto, la sua eccezionalità nella familiarità, il fatto che eccellesse in tutto ciò che cominciava a fare nel lavoro come nello sport o negli hobby, una mente brillante con un animo nobile e gentile, riconosciuto globalmente in Ericsson e dai massimi vertici aziendali mondiali come un tecnico di altro profilo, che tra le altre cose aveva dato recentemente un contributo determinante al lancio del 5G.

Io voglio aggiungere che Enzo incarna l’esempio di cosa voglia dire essere un leader nel 21mo secolo. Aveva la capacità davvero rara di unire una profonda comprensione delle problematiche tecniche ad una estrema attenzione alle persone, che era capace di mettere al centro e valorizzare. Riusciva ad essere visionario, ma allo stesso tempo pragmatico; guidare ma al tempo stesso sostenere, supportare e mettersi al servizio degli altri; ispirare ma essere il primo a mettersi in discussione e dimostrare che c’era sempre da imparare; avere una grande competenza, ma essere pronto a buttare il cuore oltre l'ostacolo quando necessario. Ebbene, vista la realtà manageriale in cui viviamo, in Italia ma non solo, l’esperienza di Vincenzo Caruso dovrebbe essere menzionata nei testi di leadership e da’ lustro non solo alla città di Termoli ma a tutta l’industria tecnologica italiana.