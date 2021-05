SAN MARTINO IN PENSILIS. Il dibattito sul futuro delle Carresi è frizzante. Domenica 30 maggio 2021, alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis, si terranno gli “Stati generali delle Carresi”.

L’incontro sarà dedicato all’esame di una serie di questioni che vedranno impegnati gli organizzatori nei prossimi mesi: dall’organizzazione delle Carresi estive a quelle del 2022, dal reperimento delle risorse volte a sostenere le associazioni dei Carri alla definizione delle nuove procedure autorizzative della “Corsa dei Carri”. “Ricordo, a proposito di quest’ultimo tema -si legge sulla pagina Facebook del gruppo Unioni Carresi- che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la validità della Legge regionale 1 del 2019 della Regione Molise in tema di Carresi e che sarà questo il tema fondamentale per superare Ordinanza Martini e con essa gli ostacoli che negli anni scorsi abbiamo dovuto affrontare.

Dobbiamo essere uniti e intelligenti, perché i venti che soffiano sono sempre contrari alle Carresi. È stata proposta di recente una modifica della Costituzione che vorrebbe introdurre la tutela del benessere animale nella Carta fondamentale del nostro ordinamento. Una norma ridondante e inutile, poiché in tal senso esistono già le prescrizioni del codice penale, una norma frutto delle pressioni delle solite lobby animaliste, fanatiche e integraliste, che pretendono di imporre a tutti la loro visione del mondo e di cancellare con un colpo di spugna millenni di storia. Dobbiamo attrezzarci e combattere anche contro altre lobby. Ad esempio quella dell’energia, con società che vorrebbero installare proprio nel territorio delle Carresi pale eoliche da 200 metri, devastando un paesaggio meraviglioso attraversato da una rete tratturale che va tutelata e protetta, insieme agli insediamenti agricoli dai quali si traggono prodotti agroalimentari e vitivinicoli la cui eccellenza è un patrimonio inestimabile per la nostra Regione”.

All’appuntamento di domenica 30 maggio, necessariamente a porte chiuse per via delle norme anti Covid, parteciperanno: Toma, Cotugno, i sindaci di Chieuti, San Martino, Portocannone e Ururi, i carristi e l’associazione Unione Carresi, ma non sono, Vittorino Facciolla, il parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia, e il presidente della Fondazione San Leo, il Prof. Giuseppe Carriero. La tutela l'Ambiente e degli animali finirà nella Costituzione, anche nell'interesse delle future generazioni. Almeno questo è l'obiettivo dopo il via libera della Commissione Affari costituzionali del Senato al disegno di legge di modifica degli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale dello Stato. Finalmente, dicono non solo ambientalisti e animalisti ma anche la maggioranza di governo, auspicando che ora il testo vada velocemente in aula. Anche se, spiega la Lega Antivivisezione nel definirlo "un cambiamento epocale", l'iter "prevede un anno di tempo necessario fra i due rami del Parlamento.

A maggio 2022 l'Italia potrà avere questo cambiamento, che la Lav chiede dal 1999". Nel testo dell'articolo 9 della Costituzione che recita "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" viene aggiunto un terzo paragrafo: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". «Questi sono i due commi che, sembra già dalla prossima settimana, passeranno con una maggioranza qualificata in parlamento. E se questi passano con il voto di Ms5, Pd, Lega, Sinistra Italiana, Italia Viva e altri, io penso che possiamo chiudere baracca e burattini. L'unica cosa è giocare di anticipo e chiedere il più presto possibile un incontro con la delegazione parlamentare molisana! Altro che ripartire! Qui fra un po' non potremo nemmeno proiettare i vecchi filmati della Carrese!», il commento di Giuseppe Zio.