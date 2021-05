Molise in zona bianca, Skytg24 in diretta da Termoli alla vigilia delle nuove riaperture

TERMOLI. A poco più di 3 mesi dall'ultima volta, coi collegamenti in diretta dall'Hospitainer della Croce Rossa all'ospedale San Timoteo di Termoli, nuovi collegamenti in diretta dalla città di Termoli con l'inviata Gaia Bozza per il canale Skytg24, il canale All news del broadcaster satellitare.

La giornalista di Sky ha visitato i luoghi più tipici della nostra realtà adriatica, dal Corso nazionale al lungomare Nord, intervistando cittadini, operatori turistici e anche un amministratore, come nel caso di Nico Balice. Troupe in lidi, bar e ristoranti della costa.

Al centro dell'attenzione il debutto in zona bianca dopo quasi 15 mesi di restrizioni pandemiche da parte del Molise, che vede chiaramente proiettata Termoli come località marina in cui testare nel nuove regole che entreranno in vigore della mezzanotte di lunedì 31 maggio.

Come nella scorsa estate dove fummo all'insegna del Covid free, per la bassissima incidenza epidemiologica stagionale, poi ritornata drammaticamente dall'autunno e fino a poche settimane fa, il Molise viene indicato come uno dei luoghi preferenziali in cui recarsi per affrancarsi dal Covid.