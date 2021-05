TERMOLI. A seguito del tam-tam di notizie sulla crisi idrica e sulle presunte carenze di acqua così come annunciato dall’Acea Molise nella nota di ieri, abbiamo provato a chiedere informazioni aggiuntive al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ingegner Gianfranco Bove che raggiunto telefonicamente ci ha detto questo: “sono in contatto continuo da ieri col sindaco e con i responsabili di Molise Acque per avere delucidazioni sulla situazione e sulla crisi idrica annunciata da Acea Molise.

Ebbene, nella giornata di ieri mi sono recato personalmente presso il serbatoio idrico di Difesa Grande e ho constatato che alle 18 l’erogazione verso la rete di distribuzione di Termoli era di 132 l/s quindi leggermente più bassa del solito. I tecnici di Molise Acqua mi hanno però riferito che stavano effettuando alcune manovre per normalizzare l’erogazione. Dalle 19 in poi la situazione è man mano rientrata.

Stamattina i valori riscontrati nel serbatoio idrico di via delle Magnolie è di maggiore normalità con circa 150 l/s di acqua in uscita verso la città e di circa 180 l/s in entrata dall’acquedotto molise centrale”.