Sicurezza in smart working: i corsi di formazione si tengono anche in videoconferenza

TERMOLI. La videoconferenza Sicurya è la soluzione ideale per permettere ai dipendenti di un’azienda di seguire i corsi dedicati alla sicurezza sul lavoro anche a distanza. In questo modo, ci saranno molti meno vincoli per tutti, inclusi i liberi professionisti, i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro. Il tutto avviene attraverso la modalità on-line, con un sistema di videoconferenza che si configura come un’aula virtuale vera e propria. I corsi a calendario che vengono organizzati da Sicurya consentono una partecipazione interattiva senza che gli utenti siano costretti a muoversi dal proprio ufficio o addirittura da casa.

Come si svolge la videoconferenza

Chiamata anche webconference, la videoconferenza si presenta come uno strumento concepito e sviluppato per permettere lo svolgimento di riunioni online che vedono la partecipazione di tante persone situate in luoghi differenti. Il tutto è possibile in virtù di sistemi che si fondano su standard di comunicazione punto punto, per mezzo dei quali il sistema video e il sistema audio vengono incanalati sui device mobili dei vari partecipanti. Di conseguenza, è possibile seguire i corsi in videoconferenza in qualunque angolo del mondo ci si trovi.

Le caratteristiche della conferenza online

Sono due i canali per mezzo dei quali si svolge una conferenza online, vale a dire il canale audio e il canale video: il primo, ovviamente, consente ai partecipanti di ascoltare, mentre il secondo offre la possibilità di vedere non solo la webcam del conduttore e dei relatori, ma anche i vari contenuti, come per esempio le slide. Viene a formarsi, così, una specie di sala riunioni virtuale in cui si può essere presenti, anche se da remoto. I vantaggi sono evidenti, specialmente dal punto di vista della praticità, proprio perché si può rimanere in ufficio o a casa.

Le peculiarità principali delle videoconferenze

Sia l’audio che le immagini vengono inviati in maniera sincrona e in tempo reale dalle location in cui si trovano gli insegnanti e i partecipanti. La legislazione in vigore in questo momento relativa alla formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro prevede dei vincoli particolari a proposito della formazione tramite e-learning, la cui erogazione deve avvenire in conformità di particolari indicazioni. Non ci sono limiti, invece, per l’impiego della videoconferenza per le attività formative, anche se si tratta di formazione finanziata. Di conseguenza, i corsi che vengono erogati in videoconferenza rispettano in toto le prescrizioni della legge in vigore, e gli attestati sono validi come quelli che vengono rilasciati dopo i corsi in aula.

Sicurya e i corsi di formazione finanziata

Sicurya mette a disposizione corsi di formazione in videoconferenza, essendo una realtà professionale e moderna basata su tecnologie avanzate e specialisti altamente qualificati. Che si tratti di corsi di formazione finanziata o di altro tipo, Sicurya è il punto di riferimento a cui rivolgersi, come dimostrano i riconoscimenti e le certificazioni che, meglio di ogni parola, testimoniano la correttezza delle procedure seguite. La gestione dei processi interni viene seguita con la massima attenzione per offrire alla clientela il miglior servizio possibile, in ogni contesto e per tutte le esigenze.

Cosa occorre per la videoconferenza

Per frequentare un corso in videoconferenza è sufficiente avere a disposizione una webcam, un computer con una uscita audio e una connessione Adsl. È auspicabile il ricorso a collegamenti wireless, nel caso in cui altri utenti aziendali possano impiegare la rete wifi, per una fruizione video e audio ottimale. Dopo che l’utente si è iscritto al corso, riceve un messaggio di posta elettronica con un link da cliccare il giorno previsto per l’accesso all’aula virtuale. Anche i test di verifica delle competenze acquisite possono essere svolti in videoconferenza, grazie all’utilizzo di sistemi ottici.

I benefici

La videoconferenza offre numerosi vantaggi, anche perché il docente ha la possibilità di relazionarsi con gli allievi in maniera interattiva. La comunicazione è immediata e diretta, esattamente come accadrebbe in condizioni standard. In più, non si ha più a che fare con i costi di trasferta, che sono sempre onerosi per le aziende: un bel risparmio che si concretizza non solo per la formazione dei lavoratori, ma anche per quella dei dirigenti e dei preposti, senza dimenticare le squadre antincendio e gli addetti ai lavori elettrici.