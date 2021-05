Internet casa: migliorare la velocità della connessione grazie alla fibra ottica

TERMOLI. La rivoluzione digitale ha aperto le porte alla banda ultra larga: secondo i dati dell'Osservatorio Comunicazioni pubblicato dall'Agcom, in Italia aumentano le connessioni domestiche basate sulla tecnologia della fibra ottica.

I numeri in crescita confermano che si sta procedendo nel rispetto di una roadmap strategica, formulata a livello europeo, che ha l'obiettivo di favorire l'accesso all'ultra velocità e colmare, in tempi brevi, il digital divide esistente nella penisola.

L'adesione a una connettività in fibra per le esigenze di internet per la casa ha di fatto favorito una migliore fruizione dei servizi digitali, assicurando alte performance nello streaming, nella domotica e nell'accesso ai servizi di smart working e di didattica a distanza.

Diversi operatori hanno intercettato la crescente domanda di una connessione più performante favorendo il passaggio alla banda ultra larga tramite offerte e promozioni competitive: pacchetti capaci di portare nelle connessioni domestiche il futuro della tecnologia delle comunicazioni con costi mensili altamente vantaggiosi.

Si inseriscono in questo scenario anche le offerte fibra casa di Sorgenia, caratterizzate non solo da promozioni esclusive, ma anche da un accesso a una rete di ultima generazione progettata per essere future-proof. La Digital Energy Company, inoltre, basa la sua tecnologia su infrastrutture di tipo FTTH e FTTC, che aprono le porte a una connessione internet più rispettosa delle necessità del pianeta.

Fibra ottica: l'ultra-velocità in una infrastruttura green

Nel dettaglio, la connessione di tipo FTTH si avvale di una infrastruttura eco-friendly, costituita da cavi in fibra di vetro, che garantisce un minimo impatto sull'ambiente.

In tutte quelle aree ancora non coperte dalla rete FTTH, tuttavia, la tecnologia FTTC è attualmente una valida alternativa, dal momento che dà accesso, in ogni caso, a collegamenti più veloci e più sostenibili rispetto alla classica ADSL.

Quella realizzata in fibra è, infatti, una infrastruttura che prevede minori emissioni di CO2 nell'ambiente, poiché riduce la sua impronta sull'ecosistema sia nelle operazioni produttive sia nel trasporto, nella posa in opera e nelle successive fasi di esercizio.

A beneficiarne, naturalmente, è anche la qualità della connessione, che assicura il massimo dell'efficienza grazie a un servizio 50 volte più veloce dell’ADSL. In particolare, la fibra ottica di Sorgenia per la casa permette di navigare fino alla velocità di 1Gbps, ovvero 1000 Mbps.

Una capacità che, nel dettaglio, permette di azzerare le attese e ridurre le tempistiche spesso necessarie all'invio e alla ricezione di file di grandi dimensioni. La rete in fibra assicura, inoltre, una connessione più stabile e importanti capacità conduttive, garantendo una perfetta gestione di tutte quelle attività che richiedano elevate velocità in download e in upload.

Velocità e performance: i vantaggi della fibra ottica

L'adesione a una connessione con fibra ottica si rivela indispensabile quando è necessario collegare simultaneamente computer, dispositivi mobili e tecnologie IoT, senza che si registrino blocchi o rallentamenti.

Inoltre, grazie a tempi di latenza molto bassi, la fibra rende i collegamenti più fluidi sia nei servizi VOIP sia nella fruizione di gaming online.

È evidente, allora, come questi punti di forza risultino ancor più vantaggiosi in questo periodo in cui l’aumento del tempo trascorso in casa ha determinato un incremento significativo del traffico internet simultaneo, rendendo essenziale una connessione più performante.

I repentini cambiamenti del settore e il continuo sviluppo di nuove tecnologie richiedono, infatti, connessioni sempre più veloci e stabili, e la fibra ottica, con la sue elevate prestazioni nella trasmissione di dati e l'alto potenziale della sua infrastruttura, è una risorsa fondamentale per restare al passo con i tempi.