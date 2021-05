Vaccino contro il Covid-19, tocca ai maturandi: da oggi adesioni in Molise

CAMPOBASSO. È aperta la piattaforma per la prenotazione vaccini per i nati e residenti nella Regione Molise negli anni 2002 e 2003. Coloro i quali non sono nati in queste annualità e dovranno sostenere gli esami di maturità dovranno inviare mail per poter essere "abilitati" alla registrazione in piattaforma.

Il via alle prenotazioni attraverso la piattaforma dedicata è stato dato questa mattina, lunedì 31 maggio, in concomitanza con l’ingresso della Regione Molise in zona bianca. Le dosi di vaccino, su base volontaria, dovrebbero essere inoculate proprio in concomitanza con le prove di maturità e con l’arrivo della stagione estiva.

La campagna vaccinale continua ad accelerare e dopo le adesioni delle fasce di età 49-40, si punta ai giovani ed a mettere in sicurezza il mondo della scuola. Progressivamente, infatti, si procederà a coprire l’intera popolazione studentesca.