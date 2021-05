TERMOLI. Nella mattinata di oggi sul lungomare nord Cristoforo Colombo, si è verificato uno smottamento dal costone in arenaria con la caduta di alcuni metri cubi di materiale caratterizzato principalmente da consistenza sabbiosa. Il punto esatto ove si è verificato detto movimento gravitativo è nella porzione di costone naturale di fronte allo stabilimento Mistral. Il materiale sabbioso ha invaso parte della carreggiata stradale oltre che alcuni posti auto.

Non si sono registrati danni a persone e a cose. Sono intervenuti per prima i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Successivamente gli operai del servizio Manutenzione del Comune di Termoli hanno provveduto alla messa in sicurezza della circolazione stradale oltre che alla delimitazione dell’area interessata.

Le ragioni dell’accaduto secondo l’ufficio tecnico comunale sono riconducibili al fenomeno naturale dell’erosione meccanica degli stati più superficiali del costone ricoperti da vegetazione che per l’azione del vento tende a ridurre la tenuta della scarpata. Nelle prossime ore il costone sarà oggetto di un intervento urgente di sistemazione e messa in sicurezza.