«San Timoteo smantellato negli ultimi 10 anni, la politica a favore dei privati», medici all'attacco

TERMOLI. Un documento di 27 pagine, comprese due per contenere ben 19 firme, di chi ha autorità gestionale, effettivo o da facente funzioni (non tutti i reparti, a dire il vero), per mettere nero su bianco all'Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise, le criticità presenti al San Timoteo, soprattutto in termini di risorse umane.

E' la relazione inviata lo scorso 22 maggio, quasi una settimana prima delle clamorose dimissioni del direttore sanitario dell'ospedale di Termoli Serafini (tra i 19 firmatari), attraverso cui si proponeva anche un incontro per meglio affrontare le varie urgenze fatte emergere in viale San Francesco. «L'evidente fallimento del Piano operativo 2016-18, che da un lato non ha portato a nessun significativo beneficio economico e dall'altro ha gravemente danneggiato l'offerta di prestazioni da parte dell'ospedale di Termoli, obbligando l'utenza a cercare assistenza al di fuori delle strutture regionali o in centri privati convenzionati, è un dato di fatto incontrovertibile. I fattori causali di questo degrado sono stati la chiusura e i ridimensionamento di reparti che per anni, dati alla mano, hanno prodotto buona sanità in questa ospedale, e il ridimensionamento di altre unità operative che hanno visto limitare le proprie capacità a causa del crollo delle attività chirurgiche programmabili. La mancata nomina dei primari col persistere della modalità di facente funzioni ha provocato un indebolimento della catena di comando e dell'attrattività delle unità operative.

Il depauperamento drammatico delle risorse umane a tutti i livelli, ciò ha creato da un lato uno stato di stanchezza generalizzato, dall'altro un proliferare delle prestazioni aggiuntive, spesso senza controllo e contro la regolamentazione nazionale, rese indispensabili per mantenere aperti i reparti. Scelte nefaste che hanno danneggiato il San Timoteo, che dopo la riduzione dell'offerta ha causato quella della domanda, rendendolo scarsamente attrattivo agli operatori sanitari, cosa mai accaduta prima. Non vedendo un progetto di sviluppo e rilancio e potendo scegliere dove andare a lavorare, il personale sanitario opta per soluzioni in cui le prospettive di crescita professionale sono maggiori. L'applicazione discutibile e piena di ingiustificabili deroghe ad personam, della legge di riordino ospedaliero e dell'organizzazione in hub e spoke che colpevolmente ha privato il Molise di un Hub di 2^ livello ha umiliato tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e quella di Termoli in modo drammatico. Tutto quello che scriviamo avremmo potuto metterlo nero su bianco anche a gennaio 2020, con l'inizio che risale a 10 anni fa e che è stato accelerato negli ultimi 6. Il Covid ha congelato la situazione preesistente, ma lo stato di guerra ha smascherato la debolezza della sanità pubblica già denunciata in passato. Le strutture commissariali succedutesi nel tempo non hanno migliorato nulla, mentre c'è stato scollamento istituzionale tra personale e direzione generale, più incline e sensibile alle esigenze dei referenti politici che a quelle di strutture e cittadini. Dopo una breve stagione di speranze legate al piano operativo "Ruta", rapidamente messo da parte perché lesivo di interessi privati troppo potenti, che prevedeva un rientro dal deficit attraverso una espansione delle attività controllata e monitorizzata in maniera oggettiva, e non un taglio sistematico e miope delle risorse, come è avvenuto in seguito, il crollo è stato rapidissimo e la pandemia non ha fatto altro che evidenziarlo.

La disponibilità, in alcuni casi eroica, degli operatori a mantenere i servizi per quel che era possibile, non ci deve far perdere di vista che le attività sanitarie devono svolgersi in un clima di sicurezza e basso rischio clinico, clima che oramai sistematicamente non è più presente in molte delle nostre funzioni. Il ricorso sistematico alle prestazioni aggiuntive, se ha prodotto un aumento salariale importante per il singolo, ha permesso il mantenimento, spesso a velocità minima, delle attività assistenziali, ma ha fiaccato gli stessi operatori, dato che è stato e viene utilizzato da molti anni, e come inevitabilmente accade, ha ridotto la produttività/tempo dei singoli dirigenti medici, rallentando tutte le attività ospedaliere. Non è una novità che gli stessi beneficiari di questo sistema abbiano più volte chiesto di recedere dallo stesso, ma questo di fatto bloccherebbe completamente le residue attività operatorie, l'assistenza ortopedica, quella pediatrica, urologica, del Pronto soccorso e ginecologica. Il costo finanziario di queste prestazioni è elevatissimo, a cui sommare quelle appaltate a società private esterne per tappare buchi nei turni e di basso livello. Con questo documento riassumiamo le carenze di personale di cui soffre l'ospedale di Termoli, che non fa riferimento a sogni irrealizzabili, ma al minimo indispensabile affinché i reparti vivano una normale attività di assistenza, a cui far seguire un incontro non pubblico a cui tutti i soggetti interessati, compresi sindaco e presidente dell'Unione dei Comuni, per capire innanzitutto in quale direzione andare per cercare di dare al Molise e al basso Molise la sanità che merita. In questo 15 mesi, coincisi con la nuova governance aziendale, l'attenzione e gli sforzi sono stati tutti concentrati contro il Covid, ora bisogna mettere le basi per il futuro del San Timoteo.

E' necessario che siano chiarite le intenzioni e i programmi di sviluppo futuro, rivedendo politiche discriminatorie verso gli ospedali pubblici del Molise, selvaggiamente praticate negli ultimi 10 anni, rilanciando le attività attraverso investimenti, peraltro previsti dai piani europei, innanzitutto sul personale, medico, infermieristico e ausiliare. Quindi, superando l'attuale organizzazione Hub-spoke, letale non solo per l'assistenza ai malati di questo territorio, ma per tutto il Molise nel suo complesso. Noi un piano operativo di rilancio l'abbiamo visto in quello "Ruta", quindi sappiamo che si può fare qualcosa di diverso che tagliare e asfissiare un ospedale, piano che venne accolto dal Ministero, ma rompeva poteri troppo forti nella sanità del Molise. la relazione serve a chiarire le esigenze pratiche di singoli servizi, mettendo in evidenza report ufficiali e quelli reali.

Più di una volta in passato ci è stato detto che in questo ospedale ci sono già troppi infermieri e il sospetto che abbiamo avuto è che molti altri professionisti, trasferiti d'imperio sul territorio, in effetti non siamo mai stati tolti dal novero di quelli veramente in servizio nell'ospedale. Chiediamo un coinvolgimento maggiore nella programmazione, per non avere più decisioni calate dall'alto fortemente lesive della funzionalità di questo ospedale. Con vero spirito di collaborazione ci mettiamo a disposizione degli organismi che devono programmare la sanità molisana, segnalando le nostre necessità a loro, prima che ai rappresentanti politici che sono anche i referenti della salute per un intero territorio». Vedremo cosa accadrà dopo le dimissioni di Serafini.