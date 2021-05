CAMPOBASSO. A distanza di qualche giorno dalla sentenza con cui il Tribunale di Campobasso ha chiuso la sua odissea giudiziaria, l'ex assessore e consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ha commentato gli eventi che lo hanno visto protagonista, suo malgrado, negli ultimi anni.

L'ha fatto nell'ambito di una conferenza stampa appositamente organizzata a Campobasso, al Centrum Palace.

Nessuna truffa ai danni della Regione, quella che gli era stata contestata assieme al fratello Gabriele e ad altri imputati. Dalla sentenza vien fuori che i due fratelli non erano amministratori né di fatto né di diritto dell’azienda Elcom della quale sono proprietari.

Scarabeo non ha lesinato critiche all'atteggiamento mosso sia dall'ex Governatore Frattura, che al pentastellato Greco, così come si è espresso in termini negativi sull'attuale governo regionale.

Assieme a Scarabeo, in conferenza stampa era presente anche il legale Mariano Prencipe che ha spiegato nel dettaglio le fasi procedurali anche in relazione al secondo filone delle indagini in riferimento a presunti reati fiscali sui quali è competente il Tribunale di Isernia.