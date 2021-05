Campagna vaccinale in Molise, cambia il numero del call center dedicato

CAMPOBASSO. A partire da domani cambierà il numero del call center dedicato alla campagna vaccinale. Il nuovo numero è 0874-1866000. Il call center risponderà a tutte le esigenze dei molisani, in particolare in vista delle nuove aperture delle fasce di popolazione ancora da vaccinare. Il nuovo servizio cercherà di essere ancora più ritagliato sulle esigenze dei molisani, migliorando l’ottimo lavoro fatto finora. Chi avesse bisogno di informazioni non ancora reperibili sul sito potrà chiedere al call center.