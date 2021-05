TERMOLI. Il Menu “Mare Forza Olio” conquista la prima edizione del concorso nazionale sul Turismo dell’Olio, voluto dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, situandosi tra i finalisti. «Sono felicissimo in quanto termolese e molisano di questo risultato straordinario! Vince Oyster Fish e vincono Termoli Città dell’Olio e il Molise!», esulta Nicola Malorni, vicepresidente nazionale dell’associazione, commentando per Termolionline questa incredibile affermazione.

«Siamo alla prima edizione del Concorso nazionale, e in poco tempo questo ristorante, grazie ad un lavoro di squadra, attraverso un percorso formativo e ovviamente grazie alla creatività della Chef Solly Tomasone, ha saputo dimostrare abilità negli accostamenti di vari oli ai piatti della cucina marinara, esaltando i sapori e soprattutto sapendo raccontare le tradizioni locali, le passioni e la dedizione di uomini e donne che contribuiscono alla produzione di questo straordinario prodotto del nostro territorio. Ora è il momento di festeggiare questo risultato ma anche quello di sensibilizzare e promuovere ulteriormente l’utilizzo dell’olio extravergine di qualità, e solo quello di qualità, nella ristorazione! Perché l’olio non solo è buono, fa bene alla salute ma è anche un importante catalizzatore di belle storie da narrare! Una vittoria di Termoli Città dell’Olio, della ristorazione termolese e del Molise!

Questo risultato mi riempie di orgoglio: so infatti quanto ci hanno creduto Solly Tomasone e Rosetta D'Uva, conosco l’impegno e la passione che è andata via via crescendo, anche grazie (dobbiamo dirlo) allo stimolo del concorso di questa straordinaria Associazione che pone quotidianamente al centro delle proprie azioni programmatiche non solo la promozione dell’olivicoltura, ma anche dei territori, della ristorazione, del turismo e da ultimo anche del l’olivicoltura sociale. Per questo Ristorante dell’Olio, per Termoli, per il Molise sono felice ma ovviamente auspico che questo sia solo l’inizio di un progetto sistemico di valorizzazione della dieta mediterranea che con l’olio extravergine di oliva di qualità al centro, veicola trasversalmente promozione della salute, del turismo, del sociale».