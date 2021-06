L'attesa è finita: sabato 5 giugno torna dopo sei mesi la fiera mensile a Termoli

TERMOLI. A grande richiesta, dal gennaio scorso, torna dopo l'ingresso in zona bianca e con le restrizioni ormai allentate in vista dell'estate e con la campagna vaccinale work in progresso, la fiera mensile del primo sabato del mese, che manca dall'edizione pre-natalizia scorsa.

Stavolta coincide pure con l'ultimo giorno di scuola, che sarà appunto sabato 5 giugno.

Tanta è l'aspettativa, soprattutto da parte di centinaia di ambulanti che per mesi sono stati costretti a rinunciare al principale evento della costa. A confermare la riapertura anche l'assessore Mottola, che l'ha comunicata direttamente agli esercenti martedì scorso, durante il mercatino settimanale del martedì.

Abbiamo interpellato uno dei rappresentanti di categoria che raggruppa gli ambulanti, Angelo Gioia, dell'Ana-Ugl, «Con la riapertura della "fiera mensile" di Termoli si ripristina la totale riapertura delle fiere e dei mercati dell'intero Molise, speriamo di non aver problemi noi operatori del piazzale del palazzetto visto che li è zona dove si somministrano i vaccini, ad oggi non abbiamo ricevuto delle direttive in merito, speriamo di non trovare sabato qualche sorpresa».

Intanto, lo stesso Gioia domenica 6 giugno sarà al Vaticano.

«Accolta la richiesta di incontro con Ana-Ugl a Piazza San Pietro, come dichiarano in un nota congiunta Ivano Zonetti, Angelo Pavoncello e Marrigo Rosato rispettivamente Presidente, vicepresidente vicario e Segretario Nazionale di Ana-Ugl associazioni nazionale ambulanti.

Papa Francesco domenica prossima accoglierà e benedirà a Piazza San Pietro una delegazione proveniente da molte parti d’Italia di ambulanti Fieristi, delle Sagre, delle Feste Religiose e degli Eventi, nonché allestitori di luminarie, torronai, organizzatori di spettacoli musicali di Bande e fuochi pirotecnici-continua la nota.

Ricordiamo che questo è un settore di circa 300mila imprese che è fermo da iniziò pandemia».

Chiederanno al Papa un aiuto morale per l’apertura dei grandi appuntamenti religiosi che fanno parte della nostra tradizione storica; sono Manifestazioni autentiche della fede verso Gesù, la Madonna ed i Santi; fanno parte del nostro patrimonio culturale.

Riteniamo che questo sia un segnale importante che il Santo Padre ha voluto dare proprio nello spirito che non si deve lasciare indietro nessuno, ricordando alla politica l’importante sinergia religiosa, culturale, sociale e commerciale che fa delle feste religiose e patronali un unicum in tutto il mondo-concludono Ivano Zonetti-Angelo Pavoncello e Marrigo Rosato di Ana-Ugl.