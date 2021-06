TERMOLI. Senso unico alternato sul lungomare Nord di Termoli nel breve tratto adiacente allo smottamento del costone, avvenuto ieri mattina alle 6 sul viale Cristoforo Colombo e da questa mattina una ruspa è al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

A darcene conte è il dirigente Gianfranco Bove, a cui abbiamo chiesto lo stato dell'arte dell'intervento di consolidamento necessario a mitigare gli effetti della cosiddetta erosione meccanica degli stati superficiali del costone stesso.

L'ingegnere capo ha riferito che: «A poche ore dallo smottamento verificatosi sul costone del lungomare Nord all’altezza dello stabilimento balneare Mistral, sono entrati in azione i mezzi per la messa in sicurezza dell’area. Il costone sabbioso che come noto è vincolato dal punto di vista ambientale e naturalistico viene spesso soggetto a fenomeni gravitativi con distacco di materiale.

L’intervento in atto prevede dapprima l’eliminazione delle parti estradosso del costone ancora instabili ovvero sporgenti e quindi pericolanti, per poi concludersi con l’asportazione del materiale sabbioso accumulatosi nell’intercapedine retrostante il muretto di protezione realizzato in passato dal Comune. I lavori dovrebbero concludersi entro qualche giorno in base alle effettive necessità di ampliare eventualmente il fronte di costone da dover sistemare.

Per ora a senso unico alternato su un breve tratto che non obbliga all’utilizzo di semafori dato che è garantita la piena visibilità».