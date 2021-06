TERMOLI. Operatori turistici e commerciali messi alle corde da quasi un anno e mezzo di pandemia, ma ora con la ripartenza tra zona bianca e restrizioni nazionali destinate ad arretrare sempre più, per l’incedere della stagione estiva e nel virtuoso combinato disposto col work in progress della campagna vaccinale, è il momento di rimboccarsi le maniche e di tornare al lavoro.

Occorre farlo però nel migliore dei modi, seguendo pedissequamente le regole anti-Covid e le norme che tutelano la sicurezza nei luoghi di lavoro, giacché il migliore messaggio in assoluto attraverso cui poter promuovere il Molise è quello della salute, a 360 gradi.

E’ questo l’obiettivo che gli enti bilaterali Ebrac ed Ebrat, che si occupano proprio di supportare gli associati ai vari livelli del terziario nella nostra regione, si sono prefissi in vista della stagione turistica prediletta, quella estiva, che hanno illustrato gli obiettivi nel corso di una conferenza stampa seguita in diretta Facebook da Termolionline.

“Più forti insieme”, lo slogan con cui il partenariato orizzontale dell’accoglienza, che mette insieme Confcommercio con Uiltucs, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl, ha promosso un corso gratuito destinato proprio ai titolari delle attività nei rami di commercio e turismo, chiamati alla riscossa, ma nel modo più giusto.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta ieri mattina, alla Cala Sveva, location scelta appositamente dalle associazioni di categoria perché ritenuta tra le più importanti della costa molisana.

Iscrizioni aperte, dunque, su tutto il territorio regionale al corso di formazione generale e specifica rischio medio per i lavoratori dei due comparti.

Gli enti bilaterali debuttano in Molise nel 2000 e unitamente agli altri enti bilaterali territoriali costituiti nel resto delle Regioni italiane fanno capo all’ente bilaterale nazionale del settore commercio e quello del settore turismo, che hanno sede a Roma e sono espressamente previsti dai Ccnl di categoria del settore terziario, distribuzione e servizi, oltre al Turismo. La peculiarità dell’ente bilaterale è quello di creare un organismo paritetico costituito sia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nei settori di riferimento.

La loro missione è quella di promuovere e gestire a livello regionale iniziativa in materia di formazione e qualificazione professionale e in questo solco si incunea la decisione di avviare questi corsi nelle more della ripartenza post Covid.

Presenti Paolo Spina, presidente della Camera di commercio del Molise e di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia, direttrice di Confcommercio Molise, Giuseppe Miranda in rappresentanza della Uiltucs, Stefano Murazzo segretario della Fisascat-Cisl e i due relatori, il presidente Ebrat, Carlo Durante e il presidente dell’Ebrac, Daniele Capuano

«Rilanciamo la formazione dei lavoratori dopo la crisi determinata dalla pandemia – sostiene il presidente Ebrat Carlo Durante – garantendo un impegno formativo gratuito molto importante in materia di sicurezza sul lavoro. Del resto l’Ebrat, essendo un organismo paritetico, svolge il suo ruolo sollecitando ed esaltando l’attività negoziale soprattutto in un periodo decisivo come questo, a garanzia di imprese, lavoratori e consumatori».

Iscrizioni aperte al corso al quale possono partecipare i titolari – gestori – soci lavoratori e i lavoratori dipendenti (fissi e stagionali) delle aziende turistiche e commerciali in regola con il versamento delle quote associative, disciplinate dai rispettivi Ccnl al momento dell’iscrizione. «Il momento formativo – rilancia il presidente Ebrac Daniele Capuano – non solo ha lo scopo di offrire un servizio di qualificazione professionale per i lavoratori che oggi risulta sempre più determinante, ma permette una crescita delle imprese attraverso un miglioramento dei servizi offerti in un momento storico nel quale flussi turistici sempre più importanti incontrano la nostra regione».