INDIA-TERMOLI-LARINO. “Padre chiediamo aiuto, non abbiamo più soldi, non abbiamo soldi per il cibo o per la legna con cui cucinare. Mi vergogno agli occhi della mia famiglia, non riesco più ad andare avanti”. È il grido di aiuto raccolto dalla Caritas di Termoli-Larino.

“Abbiamo avuto il piacere di dialogare con Padre Sedric, un padre carmelitano da anni presente nello stato del Kerala, area costiera meridionale dell’India – racconta la Caritas - Sono tante le richieste di aiuto giunte negli scorsi mesi, alta la preoccupazione per la popolazione del Kerala colpita dalla diffusione della pandemia covid-19 a cui si aggiungono gli effetti devastanti del ciclone Tauktae. Più della metà degli abitanti dello stato meridionale vive di pesca, unica attività con cui sostenersi, ma a causa del lockdown e della distruzione provocata dal ciclone sono molte settimane ormai che non hanno cibo, alcuni sono rimasti senza una casa.

In India, da inizio pandemia, sono circa 28 milioni i casi di positività al Covid-19, i morti hanno raggiunto la quota di quasi 330 mila. Nel mese di aprile, Caritas India ha lanciato un appello alla solidarietà globale per rispondere alla seconda ondata, stando alle parole di padre Paul Moonjely, direttore Caritas India, “la situazione è davvero terribile. La gente si sta riversando negli ospedali, gli ospedali non hanno letti e la gente sta morendo. I nostri operatori sanitari e i volontari stanno lavorando 24 ore su 24 per mantenere questo ritmo di assistenza sanitaria”

La Caritas diocesana di Termoli Larino, d'intesa con l'Area Pace e Mondialità della Delegazione Caritas Abruzzo - Molise e la Caritas della diocesi di Pescara - Penne, si unisce a questo appello ed esprime la sua vicinanza alle popolazioni del Kerala attraverso la promozione di una raccolta fondi nella nostra comunità.

Quanto raccolto sarà devoluto alla comunità di Padre Sedric: con le offerte saranno distribuiti dei kit alimentari, ognuno del valore di 8 euro, che permetteranno alle famiglie di continuare a nutrire la speranza in quello che sarà il futuro dopo la pandemia e dopo la devastazione del ciclone”.

“C’è bisogno di tanto, ma qualcosa è più importante d’altro. Il cibo. Con un pacco alimentare una famiglia di cinque persone può andare avanti per dieci giorni. Ecco ciò che serve più di ogni altra cosa” ha dichiarato Padre Sedric.

Sarà possibile effettuare la propria donazione utilizzando il conto corrente dedicato intestato alla Caritas Diocesana, con la causale: “Pro India“

IBAN: IT77A07601038000000108638