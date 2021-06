Viaggio nel San Timoteo: in Rianimazione mancano 5 medici e sei infermieri

TERMOLI. Entriamo nel merito del documento di 27 pagine, comprese le due per contenere ben 19 firme, di chi ha autorità gestionale, effettivo o da facente funzioni (non tutti i reparti, a dire il vero), con cui è stato messo nero su bianco all'Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise, quali criticità sono presenti al San Timoteo, soprattutto in termini di risorse umane. E' la relazione inviata lo scorso 22 maggio, quasi una settimana prima delle clamorose dimissioni del direttore sanitario dell'ospedale di Termoli Serafini (tra i 19 firmatari), attraverso cui si proponeva anche un incontro per meglio affrontare le varie urgenze fatte emergere in viale San Francesco. Iniziamo questo viaggio con la Uoc di Anestesia e Rianimazione: «I medici in servizio attualmente sono 7, compreso uno che ha presentato già le dimissioni, che saranno efficaci entro il mese di luglio, e un altro sta rientrando da un periodo di comando presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, deciso dalla direzione generale.

Se andiamo a vedere quella che era l'operatività dell'ospedale di Termoli fino al 2014-2015, possiamo notare che ogni settimana venivano messe a disposizione circa 20 sedute operatorie programmate più l'emergenza, questo permetteva alla Chirurgia e all'Ortopedia di operare dal lunedì al sabato, all'Otorinolaringoiatria di operare 3 volte a settimana, all'Urologia e alla Ostetricia/Ginecologia 2-3 volte, le sedute operatorie erano sempre piene, non era quasi mai necessario ricorrere all'urgenza programmata per effettuare interventi, ad esempio, di tipo oncologico. Il numero di interventi era molto elevato, le liste di attesa accettabili. Già allora il personale usufruiva dell'attività aggiuntiva, ma in maniera limitata e finalizzata all'espansione delle attività delle unità operative chirurgiche e non alla sopravvivenza, anche in condizioni critiche, delle sole attività urgenti.

Da molti anni non è stato bandito un concorso per direttore dell'Uoc, che avrebbe dato dignità e forza alla stessa, mostrando intenzione di continuità e non di precarietà che quindi avrebbe certamente trattenuto molti degli elementi, validi dal punto di vista professionale, che sono transitati con incarichi temporanei nel corso degli anni ed hanno scelto altri ospedali extraregionali. Come già detto, ci sembra essenziale ricostituire una linea di comando stabile che dia continuità e sicurezza agli utenti e agli operatori. Quindi, la richiesta per rientrare in una situazione di normalità contrattuale, senza dover ricorrere alle prestazioni aggiuntive è di 5 medici. Ci sono al momento 18 infermieri tra strumentisti e infermieri di sala più il coordinatore, sarebbe indispensabile integrarli con 6 infermieri per coprire le sale operatorie ordinarie, di cui le unità operative hanno bisogno e che possono rivendicare sulla base delle liste di attesa.

La stessa attività integrativa finalizzata all'accorciamento delle liste di attesa è difficile da effettuare visto che il personale medico e infermieristico è così scarso e spesso già gravato da numerosissime ore di attività aggiuntiva. Infine, ci sono 3 Oss, di cui una a Partita Iva, prorogata per 30 giorni e un altro che per motivi di salute sarebbe bene dislocare altrove. Bisogna raggiungere il numero stabile di 4 in totale, per poter riattivare anche la reperibilità o la guardia attiva notturna, che al momento viene effettuata attingendo agli Oss del Pronto soccorso.