Rotonda tra via Corsica e via Elba abbandonata Copyright: TermoliOnLine

Rotonda tra via Corsica e via Elba abbandonata Copyright: TermoliOnLine

Rotonda tra via Corsica e via Elba abbandonata Copyright: TermoliOnLine

Rotonda tra via Corsica e via Elba abbandonata Copyright: TermoliOnLine

Rotonda tra via Corsica e via Elba abbandonata Copyright: TermoliOnLine

Rotonda tra via Corsica e via Elba abbandonata Copyright: TermoliOnLine

Rotonda tra via Corsica e via Elba abbandonata Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Ci viene segnalato da alcuni residenti della zona che dentro la canalina della rotonda posta al centro tra Via Corsica e Via Elba in direzione sud, ristagna un'acqua che definire olezzosa e maleodorante è usare un eufemismo. Una condizione che si aggrava ora che comincia a fare caldo.

A complicare la situazione, già di per sé poco piacevole, c'è l’invasione di rifiuti di ogni genere, sparsi nell’acqua che ristagna, come mostrano le foto che alleghiamo. Naturalmente quell’immondizia non è finita lì per caso o da sola: probabilmente una parte sarà stata spazzata lì dal vento che, in un paese di mare come il nostro, è una consuetudine, ma dietro c’è la mano umana.

Visto che a sud quella rotonda è circondata da macchie di verde, una sua riqualificazione potrebbe anche rappresentare un buon biglietto da visita per la città stessa. Magari, con la collaborazione di tutti, si potrà avere un qualche cosa di buono alla vista dell'occhio umano.