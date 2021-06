C'era una volta il Cup, l'ultima disavventura prima del nuovo corso?

TERMOLI. Di ieri l’annuncio dell’Asrem sul potenziamento del Cup, di lunedì l’ultima disavventura, alla vigilia di questa rivoluzione copernicana della prenotazione per gli esami che dovrebbe abbattere anche le liste di attesa, si spera.

Speriamo sia davvero l’ultima testimonianza di un disagio vissuto e subito per mesi da tantissima gente, con proteste e ricorsi alle forze dell’ordine per tentare di ottenere il rispetto di diritti acquisiti.

Una nostra lettrice ci ha contattati per segnalare ancora una volta il continuo e perenne disservizio presso gli sportelli Cup dei due ospedali san Timoteo vecchio e nuovo.

«Lunedì mattina dovevo fare un esame molto delicato perché non essendoci il medico competente al suo posto c'era il suo sostituto e per questo mi hanno chiamato due giorni fa. Io per non perdere l'opportunità di effettuare questo esame vado di corsa al San Timoteo intorno alle nove per recarmi agli sportelli Cup per cambiare l'impegnativa. Con mio sommo disappunto vedo che a quell'ora essendoci comunque già un cospicuo numero di utenti ,avevano in pratica già levato la colonnina con i numeri del turno di andare agli sportelli. Non nascondo che la cosa mi ha fatto andare in bestia perché io che dovevo fare questo esame a tutti i costi, non potevo di fatto fare il cambio sulla ricetta e purtroppo non era affatto certo che il medico sostituto potesse farmelo lui perché non essendoci il suo nome sulla ricetta iniziale.

Quello che voglio dire qui noi veniamo fuori o almeno si spera di uscire fuori definitivamente da una situazione pandemica universale che non ha risparmiato nessuno, invece di arrecare meno disagi possibili agli utenti che davvero sono stremati da tutto ciò, li aggraviamo ancora di più questi inconvenienti?»