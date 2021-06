TERMOLI. Alle 10.30 esatte, come di consueto, in Piazza Sant’Antonio si sono incontrate le maggiori cariche istituzionali per l’alzabandiera: un evento di grande scena che rappresenta la profonda stima e l’attaccamento del popolo italiano verso la sua Repubblica.

Un 2 giugno sommesso, nel segno del Covid-19 per il secondo anno consecutivo ma che, tuttavia, non ha intaccato gli animi: con il sole alto nel cielo e lo sfondo della spiaggia del Lungomare Cristoforo Colombo gremita di turisti, il sindaco di Termoli – e Presidente della Provincia di Campobasso – Francesco Roberti, attorniato dalle Forze dell’Ordine e dai rappresentanti dell’amministrazione termolese, ha fatto gli auguri alla Repubblica che, quest’oggi, compie 75 anni. L’alzabandiera è stato accompagnato dall’Inno di Mameli, magistralmente eseguito dalla tromba di Giuseppe Mastromatteo.

Al margine della cerimonia, che TermoliOnLine ha seguito in diretta grazie al direttore Emanuele Bracone, abbiamo intervistato il primo cittadino che ci ha parlato di questa iconica giornata: «È un anniversario particolare che ha anche altri significati. Speriamo, finalmente, di essere usciti da questa enorme difficoltà che ci ha provati tutti, considerando la pandemia. I valori che dobbiamo portarci dentro e che, soprattutto, dovremmo lasciare ai posteri sono il senso di sentirsi uniti e di appartenere ad una sola bandiera perché bisogna in qualche maniera difendere i valori di questa nostra Repubblica, della nostra Carta Costituzionale e, soprattutto, quei valori di libertà che, in qualche maniera, danno garanzia a tutti i cittadini di sentirsi appartenere allo Stato Italiano».

Un 2 giugno che rappresenta anche l’esplosione dell’estate con i turisti che, arrivati in città, si godono la tranquillità del mare ed il sole: «Oggi è una bellissima giornata, abbiamo presentato Termoli in una maniera che è quella che tutti conosciamo: accogliente, piacevole e invitiamo i turisti a trascorrere una bellissima giornata qui a Termoli» ha commentato il primo cittadino.

Francesco Roberti, oltre ad essere sindaco della città di Termoli, è anche Presidente della Provincia di Campobasso ed oggi, idealmente, ha rappresentato anche gli altri 83 comuni della Provincia di Campobasso: «Sì, oggi ho voluto festeggiare la Festa della Repubblica qui a Termoli perché la nostra città ha sofferto molto durante la pandemia e quindi è un segno importante, ma soprattutto di incoraggiamento per dire che ce la possiamo fare ed è ora di ripartire».