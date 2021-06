TERMOLI. Ci sono tutte le premesse per una stagione turistica intensa, ripartenza a tutto tondo, quella che da alcuni giorni, specie con l’entrata nella zona bianca, si sta materializzando a Termoli e non solo.

Nella giornata di oggi, Festa della Repubblica, il 2 giugno si è presentata come una giornata di presenze significative, anche se il vento non ha reso limpide le condizioni meteo al 100%.

A gonfie vele le prenotazioni per i prossimi mesi, quelli centrali dell’estate 2021, ma in generale tendenza ottimale, la gente ha voglia di relax e la spiaggia è la meta numero uno, anche perché si presta bene a disperdere i rischi di colpi di coda del Covid tra gli ancora non vaccinati.

Operatori, dunque, finalmente con prospettive interessanti, così come hanno confermato a Termolionline in rappresentanza delle associazioni di categoria Sib-Confcommercio e Base Balneare.

Gli stabilimenti balneari, aperti già dal 15 maggio, sono 44 gli stabilimenti dislocati lungo il litorale: 25 a Termoli, 15 a Campomarino, 2 a Petacciato e 2 Montenero di Bisaccia ai quali si aggiungono gli spazi stagionali collegati ai residence, circa 10, concentrati tra Termoli e Campomarino.

Complessivamente sono 10 mila gli ombrelloni dei lidi che forniscono lavoro con contratti legati al periodo estivo a circa 500 addetti diretti tra bagnini, steward, baristi, camerieri, cuochi e aiuto cucina. Ogni struttura, inoltre, ha almeno 15 fornitori di varia tipologia.