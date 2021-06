Viaggio nel San Timoteo: nel reparto di Urologia ci vorrebbero altri quattro medici

TERMOLI. Continuiamo a entrare merito del documento di 27 pagine, comprese le due per contenere ben 19 firme, di chi ha autorità gestionale, effettivo o da facente funzioni (non tutti i reparti, a dire il vero), con cui è stato messo nero su bianco all'Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise, quali criticità sono presenti al San Timoteo, soprattutto in termini di risorse umane.

E' la relazione inviata lo scorso 22 maggio, quasi una settimana prima delle clamorose dimissioni del direttore sanitario dell'ospedale di Termoli Serafini (tra i 19 firmatari), attraverso cui si proponeva anche un incontro per meglio affrontare le varie urgenze fatte emergere in viale San Francesco. Proseguiamo questo viaggio con la Uoc di Urologia: «Nel momento di maggiore crisi Covid il reparto di Urologia è stato destinato ad accogliere i numerosi malati di questo tipo, che nel periodo di febbraio-marzo hanno affollato questo, come gli altri ospedali regionali. I posti letto urologici da allora sono stati individuati nel reparto di Ortopedia. Terminata l'emergenza il 31 marzo, nella stessa area è stato aperto un reparto interdisciplinare "grigio" dove attendono i pazienti provenienti dal Pronto soccorso, in attesa del risultato del tampone molecolare (dove necessario secondo le direttive aziendali).

La convivenza tra i due reparti è stata possibile anche per la riduzione delle attività chirurgiche e il blocco dei ricoveri programmati in quel periodo, ma è una esperienza che rappresenta, insieme a quella Chirurgia/Otorinolaringoiatria, un interessante modo di organizzare l'assistenza in maniera multi specialistica, permettendo il mantenimento di attività indispensabili per il territorio e da esso richieste, ma ottimizzando il personale, soprattutto del comparto. I medici urologici attualmente in servizio sono 1 (uno!) più un altro urologo che due giorni a settimana fa servizio a Termoli provenendo dal Distretto di Campobasso. Diciamo che qualsiasi commento al riguardo è superfluo.

Non è possibile fare le reperibilità, non è possibile garantire una guardia attiva di 12 ore al giorno al servizio del Pronto soccorso e degli altri reparti, è difficile programmare qualsiasi attività operatoria che non sia quella minima a basso rischio. La stessa attività ambulatoriale è inevitabilmente ridotta e a essa afferisce l'unico infermiere esclusivamente urologico, mentre per l'assistenza in reparto l'equipe è un comune a quella dell'ortopedia e di cui parleremo in seguito. E' indispensabile e urgentissimo recuperare personale medico, 4 dirigenti medici permetterebbero di rientrare in una gestione normale».