Campagna vaccinale, si parte con la fascia dei trentenni in Molise: le dosi in arrivo

CAMPOBASSO. Aggiornamento del report vaccinale in Molise al 2 giugno 2021: sono state somministrate 199.008 dosi. Di queste, 139.115 sono della Pfizer-BioNTech, 39.248 di AstraZeneca, 17.916 di Moderna e 2.727 di Janssen. Il totale delle dosi consegnate è di 219.015. L’indicatore evidenzia il 90,87% del loro utilizzo.

Ieri mattina, e anche nel pomeriggio di oggi, somministrazione di vaccini anche al PalAirino per i maturandi, in procinto di sostenere l’esame di Stato, popolazione studentesca da mettere in sicurezza, al pari di come nei mesi scorsi è avvenuto per personale scolastico e insegnanti.

A ieri, in Molise erano disponibili queste dosi:

Moderna 1.184,

Janssen 3.023,

Astrazeneca 3.352 dosi,

Pfizer 12.450 dosi.

Per domani prevista la consegna di 2.800 dosi Astrazeneca

Lunedì 7 giugno saranno consegnate 14.042 dosi Pfizer.

Lunedì 14 giugno saranno consegnate 15.210 dosi Pfizer.

Inoltre, ricordiamo come da oggi viene aperta la piattaforma per prenotare i vaccini per le persone nate tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1991 e residenti nella Regione Molise.

Nonostante la buona disponibilità di vaccini è utile rimarcare che "passeranno" alcuni giorni tra la prenotazione e l'effettiva "chiamata" per il vaccino.

Per due ordini di motivi:

- ci sono prenotazioni "non ancora soddisfatte" di coloro che sono nati negli anni precedenti

- ci sono i richiami che devono essere necessariamente effettuati per coloro che hanno ricevuto la prima dose Pfizer o Moderna tra il 21° e il 42° giorno dalla prima somministrazione.