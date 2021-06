Tasse, i paganti e gli esenti: i molisani titolari di pensione estera versano il 7%

MOLISE. i principali dati, sottolineati dal Dipartimento delle Finanze del Mef nei documenti pubblicati sulle statistiche delle dichiarazioni fiscali (quelle che analizzano i dati Irpef ed Iva per l'anno d'imposta 2019), non danno cifre accomodanti. Oltre 10 milioni di contribuenti italiani (praticamente uno su quattro) non pagano l’Irpef, o per avere porzioni di reddito nelle fasce di esenzione o per effetto di varie detrazioni fiscali.

Per esempio, con il ‘bonus’ di 80 euro, gli esentati dell'imposta sulle persone fisiche arrivano a 12,8 milioni su 41,5 di contribuenti totali. Messe così le cose, la progressività finisce col gravare tutta sul ceto medio; ed il 13,76% dei contribuenti (nella sostanza quelli che dichiarano un reddito tra i 35 e i 70 mila euro) versano oltre 46 miliardi di Irpef che, tramutati in percentuali, fanno il 28% del totale.

Ciò in grazia del doppio effetto prodotto dall'ampliamento a 65mila euro del tetto di ricavi/compensi per accedere al forfettario e dal correlato aumento del numero di adesioni (circa 707mila nel 2019). E’ crollato pure (dell'11,4%) il numero delle dichiarazioni Iva presentate, essendo i forfettari esonerati da tale adempimento e cresciuta - in misura significativa - l'irpef media sui redditi di lavoro autonomo (+25,4%), permanendo a tassazione ordinaria solo i contribuenti con i redditi più elevati. I vari ‘report’ analizzano pure la distribuzione dell'irpef sulle classi di reddito, mettendo in luce l'impatto delle progressività dell'imposta che pesa in modo particolare ancora sul ceto medio.

Il totale dichiarato è pari a 165,1 miliardi di euro; e, di questi, il 4% viene corrisposto dai contribuenti con redditi fino a 15.000 euro (il 27% del totale), il 67% dai quelli con redditi tra i 15mila ed i 70mila euro (il 70% del totale) e il restante 29% da coloro che presentano un reddito superiore a quest’ultima cifra (il 4% dei contribuenti). Restando sulla fascia di reddito tra i 35 e i 70mila euro, si mette in evidenza l'incidenza della progressività dell'imposta sul ceto medio con il 13,76% dei contribuenti totali con imposta netta che versano oltre il 28% dell'Irpef totale. Ma non basta. Poi c’è il ‘flop’ della sostitutiva per i pensionati. Solo 50 soggetti hanno utilizzato questa imposta del 7%, introdotta nel 2019 per i titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. L'ammontare dichiarato dai 50 è solo di poco inferiore ai 3 milioni di euro (992mila euro relativi a redditi da pensione estera e 1,8 milioni di altre tipologie) con imposta sostitutiva di 127 mila euro. Buono invece l'effetto del regime degli impatriati potenziato. Con l'aumento della detassazione del reddito dal 50% al 70%, i beneficiari del regime diventano 11.200 (1,6 volte i soggetti del 2018).

Spingono, poi, gli incassi Iva. Nel documento che analizza detta imposta particolare consistenza viene dai risultati ottenuti grazie all'introduzione delle lipe (che sono le liquidazioni periodiche Iva). L'adempimento ha infatti reso più agevole la verifica tempestiva dei versamenti effettuati e ha consentito un maggior rigore quanto ad accertamenti. I versamenti periodici ed annuali risultano incrementati dell'1,9%; e, in linea generale, nel 2019 l'imposta dovuta è cresciuta dell'1,4%, mentre quella a credito è diminuita dell'1,9%. S’è registrato un effetto-‘doping’ anche per i forfettari. In pratica è lievitata la soglia dei ricavi per l'accesso al regime forfettario, ascesa a 65.000 euro; ma il conseguente aumento delle adesioni ha sottratto redditi dall'imposizione ordinaria irpef, indirizzandoli alla sostitutiva ‘ad hoc’ del regime. L'effetto dello spostamento di redditi medio bassi ad altra imposta fa crescere in misura significativa i redditi medi da lavoro autonomo soggetti ad irpef (+25,4%) e, anche se in misura meno marcata, i redditi medi d'impresa (+6,8%).

Claudio de Luca