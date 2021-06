Segretaria comunale trasferita altrove, il saluto della presidente Morena alla Conti

GUGLIONESI. Cambio della guardia al vertice dell’ufficio di Segretario comunale a Guglionesi. La dottoressa Gabriella Conti si trasferisce in altra sede e per lei c’è un messaggio di salute da parte della presidente del Consiglio comunale Barbara Morena. «Gentilissima dottoressa Gabriella Conti con grande rammarico apprendo del suo trasferimento in altra sede, doveroso è da parte di questa Presidenza esprimerle i migliori auguri per il nuovo percorso che ha intrapreso presso la sede acquisita. Prezioso è stato il suo insegnamento e non posso non evidenziare la sua grande professionalità che senza ombra di dubbio l’ha distinta in tutte le situazioni.

Come non ricordare i momenti non facili, durante i quali la tensione e i malumori hanno fatto la loro parte ma Lei con la sua grinta e dedizione ci ha aiutati e sorretti come i genitori aiutano i loro figli a camminare.

Ringraziarla è il minimo per tutto quello che ha fatto, per i tanti sacrifici che l’hanno portata ad essere presente nella Casa Comunale anche nei giorni festivi e se per qualcuno lavorare è un incubo per Lei senza ombra di dubbio è stato amore e passione. La vita è piena di avventure Lei ne comincia una nuova Grazie per il lavoro che ha svolto, buona fortuna e un arrivederci».