CHIEUTI. Taglio del nastro ieri, 2 giugno, a Chieuti per l’inaugurazione della “Casa del Migrante Chieutino”. Nel pieno rispetto delle norme anti-covid 19 vigenti, si è potuta tenere la tanto attesa cerimonia inaugurale di questo centro culturale e di aggregazione sociale. La “Casa del Migrante Chieutino”, è il risultato di un progetto della Regione Puglia, denominato, Luoghi Comuni, fortemente voluto dall’assessore Raffaele Piemontese, il quale ha creduto molto in questo progetto destinato ai giovani. Il progetto è stato ideato a favore delle associazioni impegnate nel Terzo settore e di conseguenza ai cittadini delle comunità interessate. Il sindaco e tutta l’Amministrazione del Comune di Chieuti, ha fin da subito sposato questa iniziativa, offrendo degli spazi presenti nel territorio. Grazie a questa iniziativa, hanno ripreso vita alcune strutture non utilizzate da tempo, e le associazioni presenti sul territorio hanno avuto la possibilità di vedere concretizzarsi dei progetti che, molto probabilmente, non avrebbero mai avuto la possibilità di realizzare.

Il Comune di Chieuti ha candidato due spazi: il Museo Arbereshe e il campetto polifunzionale. Oggi finalmente prende vita uno dei due progetti, a cura dell’Associazione culturale Arteria, vincitrice del bando, con il progetto che ha come scopo la ricostruzione storica dell’identità chieutina, attraverso la raccolta delle informazioni, tramite la memoria e i ricordi delle persone più anziane della stessa comunità. Questo aspetto è socialmente molto importante, perché tende a valorizzare la persona, che storicamente ha un bagaglio di storia molto più ampio dei cittadini più giovani, mettendola in risalto e darle importanza. I protagonisti di questo progetto sono proprio queste persone, che grazie ai loro racconti, doneranno informazioni storiche, arricchendo giorno dopo giorno i dati che serviranno alla ricostruzione storica del popolo chieutino.

Dice il Sindaco Diego Iacono: “In Comune ci sono gli atti e i registri che tutti conosciamo, ma ci sono altre situazioni, che solo gli anziani conoscono e che non sono documentate, ma vivono nei ricordi e nella memoria di queste persone e che nessuno conosce”. Il sindaco ribadisce l’importanza di questo progetto, sia a livello antropologico, che come coesione sociale. I padroni di casa quindi saranno i chieutini con alle spalle qualche anno in più, i quali potranno utilizzare il centro come luogo d’aggregazione, per quattro chiacchiere o una partita a carte e daranno informazioni storiche a coloro che lo vorranno.

Questo centro dedicato alla Terza età, aperto a tutti, non vuole essere un parcheggio di persone, ma un centro vivo e produttivo. Ci fa sapere Marina De Fabiis, referente dell’Associazione Arteria che: “La Casa del Migrante Chieutino è solo una parte di un progetto più ampio, denominato Centro della Migrazione Chieutina, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Chieuti e finanziata nell’ambito dell’iniziativa della Regione Puglia Luoghi Comuni, promossa dalle Politiche Giovanili e dall’Arti. Il progetto mira al recupero della memoria, degli aneddoti e delle storie riguardanti le partenze e gli arrivi sul territorio”. Chieuti nasce da un fenomeno migratorio, quello del XV secolo, della comunità albanese, giunta qui in seguito a Skanderberg. Chieuti è la porta della Puglia, e in questo progetto si racconterà di chi da questa porta ha fatto il suo ingresso o la sua uscita.

Aggiunge Marina De Fabiis: “Ringraziamo il Sindaco Diego Iacono e tutta l’amministrazione per aver permesso, candidando questa struttura, la realizzazione del progetto; la Regione Puglia, in modo particolare all’assessore Raffaele Piemontese. Un ringraziamento speciale va a tutti i chieutini che da domani renderanno viva la Casa del Migrante, e a quelli che sono andati via da Chieuti, ma che hanno lasciato qui il cuore”.