Brusca libero, la mafia e lo Stato: parla l'esperto di criminalità Vincenzo Musacchio

TERMOLI. Rivelazioni di pentiti e mafiosi, processi in corso, nuove inchieste, commemorazioni e ora anche l’attualità giudiziaria. Si torna a parlare di mafia come non mai negli ultimi anni in Italia e dopo il clamore dato dalla scarcerazione di Giovanni Brusca, il killer di Capaci, abbiamo voluto intervistare il professor Vincenzo Musacchio, oramai esperto di criminalità organizzata che al di là di incarichi di natura giuridica, è notista in portali importanti come antimafiaduemila.com e huffingtonpost.it.

Professor Musacchio, come valuta la notizia della scarcerazione di Giovanni Brusca?

I suoi sono senza dubbio crimini di un’efferatezza difficilmente perdonabile ma Brusca oggi è libero proprio per merito della legislazione voluta da Giovanni Falcone sui collaboratori di giustizia e che si dimostrò efficace per sconfiggere Cosa Nostra dall'interno. Brusca torna in libertà per lo stesso motivo per il quale ai mafiosi ergastolani che non hanno mai collaborato con la giustizia, né hanno alcuna intenzione di farlo, non andrebbe concessa la liberazione condizionale.

Un "fine pena" determinato dalla sua collaborazione con la giustizia, nonostante una carriera criminale con innumerevoli delitti, alcuni davvero efferati e le stragi su cui ancora non si è fatta piena luce. Ha funzionato la legislazione antimafia?

Quella scritta e fortemente voluta da Giovanni Falcone, assolutamente sì. La prova è il maxiprocesso di Palermo e le relative condanne definitive. Ovviamente quella legislazione andava aggiornata e adeguata alle continue evoluzioni delle nuove mafie. Quest’ultimo aspetto purtroppo non ha mai trovato adeguato impegno e soluzioni da parte della politica.

Nel solco della stretta attualità c'è anche un dibattito più ampio, dopo l'ultima sentenza della Consulta sull'ergastolo dei boss. Qual è il suo pensiero?

Attenuare l’ergastolo ostativo per i mafiosi non collaboranti potrebbe rivelarsi un grande errore soprattutto nel caso in cui il Parlamento non legiferasse in merito alle direttive dettate dalla Corte Costituzionale sul tema. Ritengo ci siano i presupposti - per fare bene - peraltro già tracciati dalla Consulta per la nuova legislazione.

Quanto sono cambiate le organizzazioni criminali in questi trent’anni?

Le metamorfosi continue sono la vera forza delle nuove mafie. Si adattano e si mimetizzano in qualsiasi ambiente come i camaleonti. Oggi le troviamo ovunque, nell’imprenditoria, nella politica, nella Chiesa, nelle istituzioni pubbliche. Non ci sono più coppola e lupara ma denaro e corruzione. La loro natura criminale tuttavia non viene meno, ma si modifica e si adatta sempre alle circostanze.

C'è mistero fitto sulla figura di Matteo Messina Denaro, che sarebbe l'erede di Totò Riina e Bernardo Provenzano, davvero è colluso con parti deviate dello Stato?

Ho sempre pensato, pur non avendo le prove essendo altro il mio mestiere, che dietro latitanza di Messina Denaro vi siano coperture di pezzi deviati delle istituzioni pubbliche e della politica. Una latitanza così lunga difficilmente può trovare altra plausibile spiegazione.

Ogni anno, in occasione del 23 maggio (di cui nel 2022 sarà il trentennale) si ricordano le figure eroiche di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dei magistrati, poliziotti, giornalisti caduti per mano di Cosa Nostra. Recentemente sull'Huffington Post ha parlato di corso della storia cambiato dai tragici eventi. Lo Stato che va contro lo Stato?

Mi sono chiesto se fossero sopravvissuti, saremmo diventati comunque un Paese che non lotta più le mafie, debole e ormai destinato a un progressivo e costante regresso politico, culturale ed economico? Con Giovanni Falcone Procuratore Nazionale Antimafia e Paolo Borsellino Procuratore della Repubblica a Palermo, il destino dell’Italia sarebbe stato diverso? Io credo di sì. Se i due magistrati fossero vissuti più a lungo, avrebbero potuto sviluppare ancor più le loro doti investigative e la loro genialità sulla frontiera innovativa che stavano portando avanti con determinazione, competenza, coraggio e intelligenza. Con Falcone e Borsellino vivi, la storia dell’Italia sarebbe andata in maniera diversa.

Quali sono le pagine che ancora non abbiamo scoperto e letto di quella drammatica fase della vita del nostro Paese, che nel 1992 vide la delegittimazione della classe politica con Mani Pulite, il crollo del sistema economico che condusse alla svalutazione della lira e all'introduzione di tasse patrimoniali, fino alle stragi di mafia?

Credo si sia scoperto ancora troppo poco. Verità e giustizia su quel periodo storico stentano a trovare riconoscimento. A trent’anni dalle stragi lo Stato non ancora rende giustizia alle tantissime vittime e al loro sacrificio! Quest’aspetto deve preoccupare e non poco.

Il processo di appello sulla trattativa Stato-mafia è giunto alle battute finali, è stata utile sin qui l'inchiesta per fare luce sulla nostra storia recente?

Parlerei di trattative, non solo di una, e preciserei che si tratta di accordi tra pezzi di Stato deviati con le mafie. I rapporti tra crimine organizzato e pezzi dello Stato corrotti sono talmente evidenti a chi voglia individuarli che la sentenza di Palermo sarebbe soltanto una conferma processuale. Falcone sosteneva che fosse impossibile colpire duramente il crimine organizzato senza danneggiare, in alcuni casi, anche il tessuto istituzionale. Le mafie si sono insinuate ovunque anche con l’approvazione del potere politico. La politica è collusa con il potere mafioso: le mafie costruiscono le basi clientelari che poi divengono bacini elettorali per molti politici.

Nelle ultime settimane le cronache si sono arricchite di testimonianze giornalistiche che rivelano aspetti nuovi e spesso contrastanti, vedi l’inchiesta di Michele Santoro col pentito Avola e Report. Il suo giudizio sulla loro attendibilità?

Su Avola hanno parlato i magistrati della Procura di Caltanissetta affermando che Avola avrebbe detto cose false. La mia opinione è molto simile a quella dei magistrati di Caltanissetta. In merito alla trasmissione Report credo che molte parti della loro analisi trovino riscontri oggettivi. Naturalmente i processi si fanno nelle sedi idonee e cioè nei tribunali, quindi una trasmissione resta tale e non può avere mai la pretesa di giudicato.

All'orizzonte si vedono altri processi, come quelli annunciati a Firenze, ma quando si avrà un quadro d'insieme esaustivo di quello che avvenne, degli scopi e dei collateralismi? Possibile che tutto sia annodato in un filo logico all'indietro fino al sequestro e all'omicidio Moro?

Falcone a tal proposito parlava di “menti raffinatissime”. Fu proprio lui dopo l’attentato all’Addaura, a dire che si era di fronte a menti raffinatissime che tentavano di orientare certe azioni della mafia. “Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa Nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi”. “Ho l’impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi”. Credo che le parole di Giovanni Falcone di allora siano ancora attuali oggi.

Qual è stato a suo avviso il ruolo della massoneria e della P2?

Se alcuni servitori dello Stato, onesti e ligi al dovere, avessero fatto finta di non vedere la lista che hanno visto e poi sequestrato, oggi, forse, non sapremmo i nomi di quelle persone che aderirono alla Loggia massonica Propaganda 2. In Italia in quel periodo storico fu a rischio la democrazia. Furono rinvenute anche dei documenti con i dati di alcune delle operazioni più oscure della nostra Repubblica, come quella riguardante il Banco Ambrosiano o quella per ripianare i debiti del gruppo editoriale Rizzoli. La P2 è rimasta silente per molto tempo, fino a quando un suo iscritto è diventato addirittura Presidente del Consiglio. Negli anni alcune parti del suo programma sovversivo hanno trovato persino applicazione nella realtà (penso ad esempio all’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e alla diminuzione del numero dei parlamentari).

Ci sono stati davvero collegamenti con gli Stati Uniti? Si è persa quella sinergia che portò alle importanti inchieste degli anni Ottanta tra Italia e Usa?

Siamo sempre stati una Nazione satellite degli Stati Uniti, dal dopoguerra sino a Gladio e ancora oggi per alcuni aspetti siamo legati alla loro politica economica. In merito alla sinergia che ha portato a grandi inchieste negli anni ottanta credo fosse fortemente legata alle grandi personalità che in quel periodo lottarono contro la mafia sino all’ultimo respiro.

Resta valido l'insegnamento di uomini come Falcone, Borsellino, Chinnici, Costa, Terranova, Dalla Chiesa, La Torre, Mattarella e dei tanti ufficiali di Polizia giudiziaria ammazzati tra la fine degli anni settanta e il '92?

Ogni persona di quelli che ha citato, ma ve ne sono ancora tanti altri, ha apportato un grande contributo alla lotta al crimine organizzato. Penso a Pio La Torre padre del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e della confisca dei beni di origine mafiosa. A Rocco Chinnici padre del pool antimafia il quale fece in modo che la mafia non potesse più colpire il singolo magistrato. Penso a Giovanni Falcone che fu artefice della principale legislazione antimafia gran parte della quale ancora in vigore. Tutti i loro insegnamenti non solo sono validi ancora oggi ma fanno scuola in ogni parte del globo.

Il suo impegno contro la criminalità organizzata la porta a stretto contatto con le giovani generazioni, qual è la loro percezione?

Caponnetto mi ha insegnato che bisogna parlare ai giovani andando a trovarli nelle scuole, come continuo a fare incessantemente da molti anni. E’ un percorso molto difficile e di lungo periodo perché richiede tempo, pazienza e dedizione: i risultati si riscontrano dopo alcuni anni ma posso assicurare che ci sono e in alcuni casi sono stupefacenti. Questo ovviamente si può fare se si è credibili, se si è coerenti e soprattutto se c’è il riscontro da parte dei giovani. Posso affermare senza timore di smentite che i giovani, sono attentissimi a capire e si accorgono subito se uno recita o meno. In ambito universitario, con gli anni, dopo aver seminato, ho potuto riscontrare i frutti del raccolto. Alcuni miei studenti oggi sono diventati magistrati, molti sono nelle forze di polizia e la gioia più grande è quando mi dicono che ho contribuito al loro cammino di legalità. Questo mi rende orgoglioso e mi dà la forza di andare avanti e di dire che non ho sprecato tempo nell’andare a parlare di mafia ai giovani. E’ questa la strada migliore da percorrere, anche se è lunga e faticosa, alla fine darà i suoi frutti.

Qual è la criminalità organizzata più pericolosa? Oggi si parla della Ndrangheta come quella capace di infiltrarsi ovunque, ma a pochi chilometri da noi abbiamo anche la Società foggiana, senza dimenticare Camorra, Nuova Sacra Corona Unita e la Mafia siciliana.

Credo tutte siano pericolose e tutte pronte ad allearsi tra loro per rafforzarsi e arricchirsi. Le nostre mafie sono tra le prime dieci più potenti al mondo. La mafia italiana più potente è senza dubbio la ndrangheta. Il suo fatturato annuo si aggira intorno ai sessanta miliardi di euro l’anno. Si tratta di una criminalità altamente organizzata coinvolta in quasi tutti gli affari economici nel mondo. Il traffico di cocaina è oggi la sua principale fonte di arricchimento. Vicino a noi da poco abbiamo anche la mafia sanseverese certificata per ora da una sentenza di primo grado non definitiva. Per comprendere il nuovo crimine organizzato tuttavia occorre avere un quadro completo che non può non prevedere i legami e le connessioni a livello globale. Le reti criminali mafiose ormai operano tutte oltre i confini per cui vanno studiate e combattute a livello mondiale. E’ indispensabile rinvigorire la cooperazione investigativa e giudiziaria nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e l’Italia in termini di esperienza ha molto da offrire sia a livello europeo, sia internazionale.

Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, è associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). E' ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. E’ stato allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto.