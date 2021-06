TERMOLI. Il colore bianco simbolo della speranza, della pace e della purezza. Considerato da sempre un elogio alla vita e per tanto tempo un simbolo di salvezza.



Dopo un inverno difficile e per certi versi tragico, finalmente anche la nostra piccola regione ha raggiunto questo splendido colore, attributo di speranza. La speranza per una ripartenza totale e senza più interruzioni.



Tantissima la speranza tra i vari proprietari dei ristoranti e dei vari locali del nostro centro cittadino.Molto fiduciosi, per un’estate all’insegna della ripartenza, senza coprifuoco e senza divieto di ricevere i propri clienti all’interno dei loro locali.



Nonostante la fiducia, il dazio da pagare è stato molto elevato. Quasi tutti i gestori hanno lamentato comunque la riduzione dei coperti all’interno dei locali, causati appunto dalle norme stringenti e sperano vivamente che andando avanti con la bella stagione estiva, tutti questi distanziamenti e queste restrizioni possano pian piano scomparire, facendo tornare in questo modo la nostra tanto agognata normalità, che tanto ci manca.



Domenico Ruggeri e Fabio De Gregorio proprietari di due ristoranti del centro, rispettivamente “Mari e Monti” e “Al solito posto”, hanno sofferto la chiusura della loro attività rinunciando anche all’asporto, e sperano in una boccata d’ossigeno con la fine delle restrizioni più dure.



Discorso diverso è stato fatto da Monia Carpinone proprietaria del ristorante “Miseria e Nobiltà” che invece ha aderito al packaging, investendo in questa nuova forma di commercio. Il packaging è un asporto che viene consegnato in apposite scatole, che hanno il compito di mantenere il cibo caldo e buono come appena cotto. Monia e i suoi collaboratori durante questo duro inverno si sono avvalsi dell’aiuto di biciclette elettriche e scooter per la consegna a domicilio. La proprietaria ha investito in questa nuova forma di delivery, poiché non si è lasciata abbattere del drammatico inverno.



Invece ai nostri microfoni Valentina Sparvieri e Maria Luigia Cavalli, titolari di due locali sul corso nazionale, rispettivamente “Corso 50” e “Malisy”, sono fiduciose che con questa nuova zona bianca possano girare molti più giovani e molte più persone, anche in fasce orarie prima coinvolte nel coprifuoco.



Tante le aspettative, tanti i sogni per questa nuova stagione estiva. Nella speranza che il covid possa essere pian piano soltanto un brutto ricordo e che non soltanto la bella stagione, ma anche la tanto dibattuta campagna vaccinale, possano rimediare definitivamente al problema, che ormai tiene sotto scacco la nostra piccola regione e tutta l’Italia da oltre un anno e mezzo.



Noi di Termolionline facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i proprietari dei vari ristoranti e locali della nostra città, affinché possano cavalcare a briglia sciolta in questa estate 2021, facendo tornare le loro attività agli splendori di un tempo, un tempo lontano e speriamo futuro senza pandemia.