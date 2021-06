TERMOLI. Presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Termoli la 13esima edizione del "Memorial Daniele Rettino", il giovane arbitro morto a causa di un incidente stradale quando stava approcciando una ottima carriera arbitrale. L'evento si terrà a Termoli i prossimi 5 e 6 Giugno presso lo stabilimento balneare "Cala Sveva”.

A presentare il programma il presidente della sezione Termolese Luca Tagarelli, Alessandro Petrella, L'Assessore alla Cultura, Turismo, Spettacolo e Sport Michele Barile e Mario Ianieri vice presidente Avis Sezione di Termoli. In sala c’era nutrito gruppo di personalità legate al mondo arbitrale come Carlo Scarati storico padre fondatore della sezione AIA termolese, Luca Massimi punta di diamante della sezione oggi arbitro della massima serie italiana, Daniela D'Onofrio vice Presidente della sezione, oltre ad altri giovani leve della stessa.

Ecco il programma della due giorni che prevedono l'arrivo degli arbitri delle tre sezioni molisane di Termoli, Isernia e Campobasso dalle ore 9 di Sabato 5 Giugno presso la Cala Sveva dove ci saranno anche i familiari di Daniele e di Piero Fagnano, altro giovane arbitro che faceva parte della sezione termolese morto prematuramente a causa di una malattia.

Alle 9.30, dopo l’arrivo, sarà celebrata una Santa Messa, mentre dalle 10.30 e fino alle 13.00 si svolgeranno partite di calcio sulla sabbia: la prima partita vedrà la sezione Isernia fronteggiare la sezione Campobasso, a seguire la perdente del primo confronto contro la sezione Termoli. Alle 13 pranzo e buffet per gli associati di Isernia e Campobasso.

Alle 15.00 riprendono i giochi con il Beach Volley che vedrà impegnate le sezioni di Termoli e Campobasso in una gara all’ultima schiacciata. Alle 16.00 il perdente sfiderà l’Isernia. Alle 19.30 cena celebrativa del Memorial Rettino con tutti gli associati dove sarà presente il neo eletto presidente nazionale AIA, Alfredo Trentalange, i componenti del Comitato Nazionale, Stefano Archinà e Nicola Cavaccini, il Presidente e vice Presidente della sezione di Agrigento, rispettivamente, Calogero Drago e Rosario Perrone, dei familiari della famiglia Rettino e Fagnani (all’interno della serata sarà assegnato il Premio Livatino a Luca Massimi ed i premi Rettino e Fagnani a chi, nella scorsa stagione ha rappresentato al meglio il valore dei due associati, prematuramente scomparsi).

Il giorno seguente, 6 giugno, alle ore 8.30 appuntamento con il Beach tennis Campobasso vs Termoli; Ore 09:15: Beach tennis Isernia vs perdente prima partita; Ore 10:00: Beach tennis Isernia vs vincente prima partita; Ore 10:45: Calcio tennis Isernia vs Campobasso; Ore 11:15: Calcio tennis Termoli vs perdente prima partita; Ore 11:45: Calcio tennis Termoli vs vincente prima partita; Ore 12:30: Premiazioni (la giornata potrà continuare tranquillamente in spiaggia per gli Associati partecipanti al Memorial negli ombrelloni a loro assegnati).