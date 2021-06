Viaggio nel San Timoteo: all'unità di Oculistica le reperibilità coprono solo metà mese

TERMOLI. Proseguiamo il viaggio all'interno dell'ospedale San Timoteo, proponendo le varie situazioni interne ai reparti. Dopo Rianimazione e Urologia, tocca oggi all'Oculistica: Unità operativa che non ha posti letto ordinari ma svolge una fiorentissima attività chirurgica in regime di Scac (Chirurgia ambulatoriale complessa), ambulatoriale per esterni e di consulenza per il Pronto soccorso.

Le reperibilità coprono 15 giorni al mese, con un solo medico reperibile. I medici in servizio sono 4, più il responsabile dell'Unità operativa. Sarebbe utile poter coprire completamente il mese per quanto riguarda le reperibilità e per aumentare le attività di consulenza e di prestazioni per esterni, di tipo chirurgico e diagnostico, aggiungendo un medico oculista. Cinque infermieri coprono tutte le attività, sia chirurgiche, che si svolgono tutti i giorni da lunedì al sabato (non essendo necessaria la presenza fisica dell'anestesista in sala è possibile effettuarle) sia ambulatoriali, di consulenza e organizzative dell'ingente movimento di malati che l'attività Scac produce.

Durante il pomeriggio non può esserci un infermiere dedicato in servizio, per cui l'infermiere dell'Otorinolaringoiatria che è presente per le attività ambulatoriali e di consulenza, è disponibile anche a coprire le esigenze dell'Oculistica. Ciò produce i già segnalati problemi di difficoltà assistenziale, di riposi, di ferie, per cui sarebbe auspicabile avere due infermieri in più».