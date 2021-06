Si spacca l'asse sindacale alla Fca? Fim e Ugl: «Ancora cassa integrazione ai cambi»

TERMOLI. Si spacca il fronte sindacale metalmeccanico a Termoli?

«Ieri era previsto un incontro informale tra le segreterie territoriali dei metalmeccanici, per discutere sull’attuale situazione di incertezza che lo stabilimento Stellantis di Termoli sta attraversando.

A tale riunione, però, hanno dato importanza con la loro partecipazione solo lFIM e UGLM. Durante la riunione ci è pervenuta anche l’informazione da parte della Direzione del Personale, confermando il prorogarsi della CIGO presso l’unità CAMBI C.520 e C.546. A tal proposito i presenti sono convenuti che subito dopo l’incontro che si terrà a Torino nei prossimi giorni tra la direzione generale STELLANTIS EUROPE e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, sarà necessario confrontarsi per discutere sul futuro del nostro stabilimento sui volumi produttivi e le relative capacità occupazionali.

Siamo disponibili ad una conferenza stampa per fare ulteriori valutazioni sulle eventuali future scelte aziendali. Diventa necessario creare delle sinergie tra le parti creando un tavolo delle sigle metalmeccaniche per poter meglio affrontare eventuali problematiche che in un prossimo futuro possono interessare sia i lavoratori che la collettività».